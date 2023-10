La Camera di commercio presente al "Mirabilia food and drink"

CAMPOBASSO. Dal 14 al 17 ottobre Lipari sarà la location per la 11^ Borsa Internazionale del Turismo Culturale e la VII edizione di “Mirabilia Food & Drink”, due eventi ormai annuali organizzati dall’associazione Mirabilia Network, a cui aderisce anche la Camera di commercio del Molise.

Mirabilia, rete nata nel 2012 grazie a un gruppo di 5 Camere di Commercio accomunate dalla volontà di promuovere il turismo lento e sostenibile, è oggi un’Associazione che comprende 21 Camere di commercio con l’obiettivo di raccontare un’Italia variegata, fatta di tanta bellezza e tanta tipicità, partendo dalla presenza di un sito patrimonio Unesco all’interno dei propri territori.

Per la nostra regione, sono stati selezionate a partecipare, a seguito di avviso pubblico, le seguenti imprese.

Per il settore food&drink:

Azienda Agricola “Palazzo Livio”

Natura e Sapori Italia

Marina Colonna Società Agricola

Marchese Rota

Japalucci Agricola

Avoja

Caffè Reale

F.lli Del Zingaro

Sabetta Angelo Tartufi

Per il turismo:

Le canoniche

Marina Colonna Società Agricola

Green eventi

MSCamere

Agriturismo Masseria Santa Lucia e Casa Vacanze Borgo San Pietro

Locanda La Campana

Il programma dell’edizione 2023 come sempre vedrà, oltre agli incontri per gli operatori del turismo e del Food & drink con più di 100 buyers di proiezione internazionale, anche momenti seminariali e di focus sul tema del turismo.

L’intera giornata del lunedì 16 sarà infatti dedicata a un importante focus sul territorio, suddiviso in due tavole rotonde “Turismo, Cultura e Innovazione in ottica di Sostenibilità: La Cucina Italiana verso il riconoscimento Unesco” e “Turismo sostenibile e mobilità intelligente come driver per rilanciare la crescita economica”, moderate dalla giornalista Rai, Laura Chimenti. Numerose le personalità che prenderanno parte ai lavori, che saranno conclusi dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci. Previsto, inoltre, l’intervento, da remoto, del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.