Un anno fa saliva in cielo Sara Gentile, messa di suffragio a Campomarino

gio 12 ottobre 2023

CAMPOMARINO. Cade oggi il primo anniversario della scomparsa di Sara Gentile, l'assistente sociale 45enne deceduta nel reparto di Terapia intensiva del Cardarelli, a causa di complicazioni legate al Covid. Questa sera, il marito Leandro Carlini, i figli Alessandra, Marco e Carlotta, il fratello Umberto e la sorella Marta, con tutti i familiari, la ricordano con immutato affetto.

Una Santa Messa in suffragio viene celebrata alle 18.30 nella chiesa Santo Spirito e invitano a quanti la conobbero a unirsi alla celebrazione. Domattina, invece, alle ore 11, verrà consegnata alla cittadinanza e ai giovani di Campomarino una panchina solidale presso il Parco della Solidarietà di Viale Marconi attraverso un piccolo momento di cerimonia pubblica.

‘La panchina solidale nasce dall'idea di lasciare un simbolo all’intera comunità campomarinese, in particolare ai giovani, a testimonianza del grande lavoro di inclusione fatto da Sara nei confronti delle persone fragili e non solo. La panchina vuole essere un punto di incontro per tutti, grazie alla conformazione a ferro di cavallo che permette molteplici sedute.

Nella stessa giornata alle ore 18, nel campo Polivalente Comunale ‘Ivan Paiotti’, si terrà un minitorneo di calcio amichevole all’insegna dell’inclusione e della multiculturalità. È pensato in 3 partite di squadre miste di amici tra cui i ragazzi migranti che fanno parte di un progetto sportivo iniziato con Sara e la Polisportiva Kemarin, tuttora in atto.