«Con Gratteri a Napoli ci sarà la svolta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata»

LARINO. Il prossimo 20 ottobre alla Procura di Napoli si insedierà il nuovo Procuratore capo, Nicola Gratteri, magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Considerando anche la vicinanza tra le due realtà di Campania e Molise, abbiamo intervistato a riguardo il criminologo Vincenzo Musacchio, con un occhio anche all’attualità.

In un momento difficile per la magistratura, viste le vicende catanesi, la grande novità è rappresentata dall’insediamento di Nicola Gratteri al vertice della Procura di Napoli, la più grande d’Italia: che significa per la lotta alla criminalità organizzata?

«Io non avrei spostato Gratteri dalla Calabria. Se proprio non se ne poteva fare a meno, lo avrei scelto come Procuratore Nazionale Antimafia. A oggi, che piaccia o no, è il magistrato che ha la più alta conoscenza della ‘ndrangheta, per cui toglierlo da quel contesto sicuramente significa fare un favore alle ndrine calabresi».

Gratteri andrà a sostituire il Procuratore Melillo, che lo batté nella corsa a Procuratore nazionale antimafia, che impronta darà?

«Indubbiamente dovrà adeguarsi a metodologie operative e investigative diverse da quelle impiegate nella lotta alla ‘ndrangheta. Avrà a che fare con nuovi sostituti in numero superiore rispetto a quelli in servizio a Catanzaro. Combattere la ‘ndrangheta non sarà come lottare la camorra. Quest’ultima è un’organizzazione molto eterogenea. È composta di clan diversi tra loro, senza organizzazione gerarchica, legati a parti delimitate di territorio della stessa città, sempre in lotta tra di loro, che sfruttano soprattutto il disagio delle giovani generazioni. Le alleanze tra queste organizzazioni disomogenee sono molto fragili e possono generare facilmente faide, agguati e omicidi, che, come sappiamo bene, avvengono ogni giorno nei quartieri di Napoli. All’interno dell’organizzazione camorristica sono possibili alleanze per differenziare le varie attività illecite, ma questo accade sempre senza un capo assoluto che li coordina. Il suo lavoro, a mio parere, non sarà facile».

La sua nomina ha sollevato polemiche su più fronti, sembra quasi di rivivere le contestazioni che furono mosse contro Giovanni Falcone. Che ne pensa?

«In minima parte ricordano le vessazioni subite da Falcone e da Borsellino. Il paragone ovviamente è improponibile. Certamente il comunicato stampa della Camera Penale di Napoli riguardante il suo arrivo e il fatto di preferire un altro profilo di magistrato diverso da quello operativo-militare di Gratteri non crea un clima distensivo. Devo anche dire - conoscendo Gratteri - che è un magistrato vaccinato per simili situazioni e non credo lo preoccupino più di tanto».

Ci saranno collegamenti anche con la magistratura molisana, visto il rischio d’infiltrazioni della malavita sul nostro territorio, peraltro confinante con quello campano?

«Sicuramente sì. Il Report che l’Osservatorio Antimafia del Molise pubblicò nel 2020 ha mostrato come lo scenario dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella nostra regione fosse molto articolato e specifico. Sia le zone di Isernia-Venafro sia quelle di Termoli-Campobasso richiamano le attenzioni economiche dei clan confinanti. Questo naturalmente comporterà inevitabilmente una collaborazione degli organi di polizia e di magistratura del Molise con la Puglia e la Campania e viceversa».

Come valuta l’opera antimafia di Gratteri?

«Direi positivamente. Lo stesso Csm parla di ampia e profonda esperienza maturata dal magistrato nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata, nella sua dimensione nazionale e transnazionale, che con centinaia di rogatorie lo ha portato a instaurare rapporti con procure di tutto il mondo. Un impegno che anche portato alla cattura di circa 140 latitanti alcuni dei quali inseriti nella lista dei 30 più pericolosi».

Che momento sta vivendo la Magistratura?

«Sicuramente un momento non facile. Non parlerei soltanto di magistratura poiché è evidente a tutti che a essere in profonda crisi sia “sistema giustizia”. Questo però è un problema strutturale e di riforme che tardano ad arrivare e non può essere incentrato solo sulla crisi della magistratura. Occorrerebbe essere consci che il potere giudiziario sia più una “funzione” che un “potere”. La sua funzione dovrebbe manifestarsi partendo dalla piena ottemperanza dell’art. 3 Cost. parità di trattamento, in tempi ragionevoli e nel pieno rispetto dei principi del giusto processo. L’argomento è complesso e profondo e meriterebbe un’intervista esclusiva».

Che opinione si è fatta sul caso Apostolico?

«È indubitabile che chi eserciti determinate funzioni (giudiziaria, militare, di polizia) abbia l’obbligo (cfr. art. 54 Cost.) di tenere comportamenti consoni al proprio ruolo. Quanto più elevato è il nostro incarico, tanto minore è la nostra libertà. Se svolgi una funzione giudicante, devi rispettare regole molto rigide. Nello specifico la penso esattamente come il giudice Rosario Livatino: “Il giudice, nondimeno, oltre che essere, deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n'è un altro, ineliminabile, di forma”. Aspetto altrettanto preoccupante è (sempre se fosse provato) che la polizia possa tracciare e schedare i partecipanti a manifestazioni, la cui partecipazione è libera così come sancito dalla Costituzione agli artt. 17, 19 e 21. Si potrebbe persino comprendere che alcune immagini possano essere utili nell'immediato, in caso di disordini, ma l'immediato non sono certamente cinque anni! Che simili immagini poi siano utilizzate da un ministro della Repubblica a scopo politico e personale lo trovo inconcepibile».

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.