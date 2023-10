Le rotte del turismo mondiale si incrociano a Rimini: il Molise c'è!

TERMOLI. Inaugurata ieri a Rimini la rassegna fieristica per operatori del settore TTG incontri 2023, un salone meno reclamizzato della celeberrima Bit di Milano, ma probabilmente ancor più strategica dell'evento meneghino, più rivolta agli addetti ai lavori che al pubblico.

«Qui si può incontrare, fare relazione, promuovere», ci ha confermato un inviato molto speciale, il nostro amico Gianluca Polverigiani, direttore dell'Hotel Santa Lucia, in missione romagnola per promuovere la struttura ricettiva che dirige, una delle 40 aziende molisane presenti a Rimini, in occasione della Fiera Internazionale del Turismo b2b, manifestazione dedicata al turismo e alla ricettività. Attira migliaia di operatori ogni anno, a cui si affiancano Sia Guest, "Salone Internazionale dell'Accoglienza".

Il Quartiere fieristico conta ad oggi ampi spazi per tecnologie avanzate e relazione umane ritrovate, 16 padiglioni espositivi, aree di accoglimento, sale convegni modulari fino a 730 posti, un centro operatori, una sala stampa, ristoranti, free flow, punti ristorazione. Lo stand del Molise è molto frequentato e ha avuto diversi contatti con operatori italiani e stranieri.

«L’atmosfera è quella pre Covid, gli operatori sono presenti, le aziende sono tornare a riempire gli stand. La provenienza è mondiale, soprattutto tra buyers e sellers.Tantissime aziende dell’indotto sono presenti, servizi per hotel, amenities». Gli stand sono dei più importanti gruppi del turismo b2b, nonché compagnie aree.

