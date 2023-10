Azienda di soggiorno: siglato l'accordo con Confartigianato Molise

LARINO. Doppio appuntamento per l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise in questi giorni d’ottobre:

al TTG di Rimini dall’11 al 13 ottobre con uno stand dedicato alla biodiversità e 40 imprese del territorio

dall’11 al 13 ottobre con uno stand dedicato alla biodiversità e 40 imprese del territorio alla Fiera d’Ottobre di Larino dal 12 al 15 ottobre con un’area espositiva che richiama le tradizioni locali con lo slogan: "Il futuro, Oggi”.

All’indomani dell’accordo di programma sottoscritto dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con Confartigianato “Cluster Turismo”, il Commissario straordinario dell’ente ha già ricevuto nuove proposte da altre organizzazioni nazionali, presenti anche in Molise, che si definiranno entro breve tempo.

Intanto c’è soddisfazione in Confartigianato Imprese Molise per l’accordo appena siglato.

L’intesa rappresenta una svolta per l’artigianato regionale che sarà ulteriormente valorizzato nelle manifestazioni fieristiche e negli eventi dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo. I viaggiatori, sempre di più, sono alla ricerca di prodotti lavorati a mano dai piccoli artigiani nei borghi del Molise.

“E’ sicuramente un’intesa importante che darà nuovo slancio alle botteghe artigiane” il commento del Commissario straordinario Remo Di Giandomenico.

“Il turismo delle botteghe artigiane prevede trend sempre più positivi e rappresenta sempre più una tra le principali motivazioni nella scelta di una destinazione da parte dei turisti nazionali ed internazionali” dichiara Romolo D’Orazio, Presidente di Confartigianato Imprese Molise.

Intanto, oggi, si inaugura la 280 edizione della Fiera d’Ottobre di Larino e l’Aast è presente, su richiesta del Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti e dell’Assessore Angela Vitiello, per presentare tutto il territorio durante la “tre giorni”. Saranno consegnate mappe, brochure e piccoli volumi sui luoghi del Molise. Non mancherà la promozione dei prodotti e del “made in Molise”.

