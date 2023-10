Gentiluomo e imprenditore, a Madonna Grande l'ultimo saluto a don Luigi di Majo

CAMPOMARINO. Mondo agricolo, comunità di Campomarino, istituzioni locali e regionali, anche amministratori del passato, professionisti, soprattutto amici, coloro che stamani alle 11, hanno dato l’ultimo saluto a don Luigi di Majo, gentiluomo e imprenditore, capostipite della vitivinicoltura in Molise, che a 94 anni, martedì scorso, è salito in cielo, dopo un’esistenza di grande respiro.

Il Santuario di Madonna Grande gremito, c’erano oltre ai familiari, il sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri, il presidente del Consiglio comunale Carmen Carriero, il consigliere regionale Vittorino Facciolla, il direttore della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, personaggi come Antonio Chieffo, Mario Pietracupa, l’avvocato Mimmo Bruno, imprenditore del settore, impossibile citarli tutti, Pasquale Di Lena, Nicola Malorni, che hanno condiviso il progetto del distretto del cibo Olio Evo molisano.

Insomma, un parterre che ha voluto confortare in questo passaggio terreno chi la vita l’ha spesa anche per promuovere il Molise. La celebrazione religiosa di don Nicolino Pietrantonio, dalla conoscenza ultradecennale di don Luigi, lasciato spazio alle testimonianze dei nipoti, ben quattro, che hanno voluto raccontare chi fosse don Luigi di Majo, anche rappresentando pensieri di figli e fratelli dell’imprenditore virtuoso che ha permesso al vino molisano di uscire dall’anonimato.





«Caro papà, non sai che dolore provo nel non poterti accompagnare in quest’ultimo viaggio. Sei stato una roccia forte, duro e autoritario ma in fondo sempre tanto buono.

Ci sono tante cose che vorrei dirti papà, però so che sai già tutto. Non riesco a immaginare casa senza di te, come sarà Natale, Pasqua. Lasci un vuoto enorme dentro di me e di tuti noi. Ciao papà».

Ti ricordi quella cena in cui ti riconobbero e ti invitarono sul palco? Ti presentarono come il capostipite della famiglia della viticoltura del Molise, il passato del Molise. Ma tu con la tua disinvoltura dicesti che non volevi rappresentare il passato ma il futuro, ed avevi 90 anni. Perché sei rimasto così giovane? Me lo sono chiesta spesso, perché hai amato il lavoro, con curiosità, interesse e desiderio sempre di novità.

Avevi tanti bei progetti, me lo hai detto l’ultima volta che ci siamo visti, circa 10 giorni fa.

La tua lezione era che dovevamo appassionarci all’esistenza della nostra vita. “Non devi arrenderti mai” così dicevi sempre. Ciao Luigi.

Non è facile parlare di Luigi in un momento come queste, sono troppe le cose che ci mancheranno».

«Caro zio Luigi noi che siamo stati i più piccoli tra i figli dei tuoi fratelli e sorelle, abbiamo sempre sentito il tuo sguardo come protezione. Non dimenticheremo mai l’aiuto e la presenza che ci hai dato quando papà si è ammalato. Sei stato per me un esempio, sapendo di contare su di te mi ha dato forza.

«Zio Luigi è stato il collante della nostra famiglia. Ho ripreso il libro delle tappe della nostra famiglia. Luigi in questo libro non dimentica nessuno. Ce lo ricorderemo elegante e sempre pieno di ironia.

La sua vita è stata costellata da tantissime esperienze. Spero anche io di seguire quell’auspicio che lui scrive nel suo libro, invita tutti noi a esprimere noi stessi e a coltivare i nostri sogni. Grazie zio Luigi».

