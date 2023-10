«La riapertura del centro iperbarico a Larino è un'ottima notizia»

LARINO. Sulla notizia della prossima riapertura della camera iperbarica del Vietri è intervenuto il senatore di Fdi Costanzo Della Porta.

«La riapertura del centro iperbarico presso ospedale Vietri di Larino è un’ottima notizia sotto diversi aspetti. In primis perché segna un punto a favore del miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio, nell’ottica di quella riorganizzazione assistenziale/terapeutica che finalmente comincia a prendere forma e che dovrà concentrarsi anche sulle altre strutture della Regione. In secondo luogo perché restituisce dignità ad un presidio, l’ospedale Vietri di Larino appunto, che dimostra di poter essere ancora utilizzato per servizi e prestazioni specialistiche di qualità. Infine restituisce il giusto ruolo alla città di Larino. La pandemia ci ha insegnato che vi è necessità di strutture adeguate a poter affrontare eventuali nuove criticità.

In questo senso il Vietri potrà e dovrà, a mio modesto avviso, essere preso in seria considerazione, potendo davvero rappresentare, per il futuro, un centro di cura interregionale per specifiche patologie».