"Oro": il borgo antico si trasforma in un set cinematografico

TERMOLI. Il borgo vecchio trasformato in set cinematografico nella giornata di ieri, con ovvio blocco della circolazione.

Dalle ore 9 alle 23 sono scattate le riprese delle scene del film del regista molisano Domenico Ciolfi, dal titolo "Oro”.

In questo film ci sono attori di spessore come Francesco Pannofino, Edoardo Siravo, Emanuela Rossi, Paolo Summaria, Gianfelice Imparato, Mirco Ciorciari e Monica Camporesi.

A Termoli dopo essere stati a girare nell’alto Molise dalle parti di Capracotta, sono giunti oggi per girare alcune scene in interno ed esterno in via Giudicato Vecchio e via Policarpo Manes.

Il genere è un thriller dal titolo “Oro”, che verrà girato tra Puglia e Molise.

Le star di nome come Pannofino e il molisano Siravo non erano presenti in queste sequenze.

Pannofino entrerà in scena quando la troupe girerà in Puglia,

Tanta la gente accorsa a curiosare, con la produzione alla ricerca anche di persone per arricchire le presenze nel film.

Ci saranno anche numerosi interpreti locali, essenziali per restituire lo spirito e l'atmosfera del territorio. Il mix di audio, musiche e suoni, inoltre, sarà affidato a Gianni Pallotto, vincitore del David di Donatello per lo straordinario lavoro fatto su Ennio, di Giuseppe Tornatore. La distribuzione sarà affidata a KochMedia - Paion Pictures, leader europeo della distribuzione cinematografica e digitale. Ha già seguito la strategia distributiva de "Il Caso Pantani".

