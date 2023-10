«Il distretto del cibo Olio Evo molisano una delle eredità che don Luigi lascia al territorio»

Distretto del cibo "Olio Evo molisano": Nicola Malorni ricorda l'impegno di don Luigi di Majo

TERMOLI. Prendendo spunto dall'attività del distretto del cibo "Olio Evo molisano", il vicepresidente nazionale della Città dell'Olio, Nicola Malorni, ha ricordato la figura e l'impegno di don Luigi di Majo.

Ne rappresenta una delle eredità dell'ultimo periodo, dovuto proprio all’entusiasmo di un personaggio come don Luigi Di Majo, che ha fatto la storia della vitivinicoltura in Molise, capace di mettere assieme il consorzio Tump, l’associazione nazionale Città dell’Olio e decine di altri soggetti, declinati nel programma e nello statuto messo in piedi dal comitato promotore del Distretto, presieduto sempre da don Luigi fino all'ultimo giorno.

Ne riproponiamo la presentazione, avvenuta il 7 maggio 2022, in sala consiliare, a Termoli.





Il comitato promotore era stato costituito da ben 78 stakeholder.

Il Distretto nei suoi principali obiettivi dovrà: a) Favorire un modello di crescita per il territorio aderente sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale; b) Essere stimolo verso le istituzioni al fine di garantire politiche, proposte, progetti finalizzati a consentire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agro-alimentari del distretto; c) Proporre proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica; d) Collaborare a tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale, agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico-culturali, agricoltura sociale; e) Favorire politiche finalizzate a saldare gli elementi storico culturali del distretto con le produzioni sottese con l’obiettivo di un comune processo identitario; f) A dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno. Il Distretto perseguirà i predetti obiettivi avviando attività e progetti finalizzati: - ad offrire ai sistemi di piccole e medie imprese operanti nel comparto olivicolo, strumenti per accrescere la competitività e la capacità innovativa, per implementare la tracciabilità, la certificazione e la qualità delle produzioni agricole ed olivicole, per ampliarne la presenza sui mercati esteri ed intensificare i processi di crescita dimensionale e favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità; - a creare valore aggiunto alle produzioni olivicole, nonché favorire la diversificazione del reddito delle imprese aderenti promuovendone la multifunzionalità; - a favorire nei settori dell’agricoltura l’implementazione dei registri distribuiti DLT Distribuited Ledger Technology ovvero delle Block-chain nelle produzioni olivicole e degli Smart contract, dando seguito a quanto introdotto dal DL Semplificazioni 2019; - a promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale; - a favorire la crescita qualitativa delle imprese e la tutela dell’ambiente rurale come patrimonio fondamentale dello sviluppo rurale; - a qualificare la nuova imprenditorialità attraverso l’inclusione delle start-up in un contesto di rete fortemente interconnessa e una più qualificata relazione con l’università o con centri di ricerca privati; - a promuovere attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e sperimentale, realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l’offerta e la domanda di prodotti e servizi coerenti con la finalità del Distretto; - ad attivare protocolli di intesa con enti di ricerca pubblica e privata e con le Università, finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo competitivo e trasferimento tecnologico; - a promuovere la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche avanzate condivise e asservite allo sviluppo comune delle imprese olivicole del Distretto; - a definire e promuovere modelli organizzativi innovativi di business di filiera dell’olio; - a promuovere progetti finalizzati allo sviluppo del business delle imprese olivicole del Distretto, anche e soprattutto in relazione alla internazionalizzazione dell’intero comparto; - a promuovere azioni di marketing distrettuale, brand territoriale, misurazione dei livelli di qualità dei prodotti e servizi in un’ottica di miglioramento continuo; - a promuovere, attivare, coordinare e realizzare piani innovativi, progetti territoriali, piani strategici territoriali, anche in concorso con distretti in altri comparti produttivi della regione e all’esterno; - a definire e promuovere servizi tecnici e gestionali per le imprese del Distretto con particolare riferimento alla ricerca, allo sviluppo precompetitivo, all’innovazione tecnologica e gestionale, alla qualità aziendale di processo e di prodotto, alla certificazione di qualità ed al marketing territoriale, alla tutela della proprietà intellettuale, al credito agevolato per le PMI, all’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; - a promuovere ed attuare politiche attive del lavoro, con particolare riguardo ai servizi di qualificazione della domanda e dell’offerta; - a progettare, organizzare e gestire attività di formazione per le risorse professionali delle imprese del Distretto; - ad attivare, coordinare, attuare, gestire strumenti di programmazione negoziata in base a norme vigenti o che potrebbero sorgere da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; - a promuovere lo sviluppo della conoscenza e la diffusione delle buone pratiche fra le aziende del Distretto.