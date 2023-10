Balneari riuniti a Rimini: il Governo si faccia sentire in Europa

RIMINI. «Nella mattinata di ieri, giovedì 12 ottobre, abbiamo fatto il punto alla fiera di categoria al PalaFiera di Rimini nel consueto convegno collegati anche il senatore Gasparri e l’assessore Scaiola della regione Liguria». Così il presidente del Sib Molise (Sindacato l Presidente del Sib Molise (Sindacato italiano balneari).

«Tre i punti di novità del 2023- prosegue Venditti- il primo, la sentenza della Corte di Giustizia europea che indica l’ applicazione della direttiva Bolkestein solo se c’è scarsità della risorsa, secondo la mini proroga del governo nel milleproroghe, per dar tempo e per fare una ricognizione di tutte le concessioni balneari in Italia, terzo ed ultimo la fine del tavolo tecnico tra rappresentanti del governo e sindacati, che si è concluso con il dato importantissimo che i balneari occupano il 30% delle spiagge disponibili e quindi non c’è scarsità della risorsa. Ora la palla va al Governo che deve andare in Europa a portare questo dato il prima possibile».

"Il governo senza indugio formalizzi la non scarsità della risorsa ed emani una legge di riforma organica della materia. I Comuni e gli enti concedenti attendano le decisioni del governo ed evitino di adottare provvedimenti frettolosi che sarebbero fonte solo di un contenzioso che sarebbe dannoso per tutti".

È l'appello lanciato da Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente alla Confcommercio nel corso del convegno al Sun in corso a Rimini assieme al Ttg Travel Experience che ha riunito oltre 500 imprenditori balneari provenienti da tutta Italia, dal titolo: Concessioni demaniali: fate presto!

"La balneazione attrezzata italiana anche quest'anno ha dimostrato di essere un fattore di vantaggio competitivo del Paese nel mercato internazionale delle vacanze" aggiunge. "Un settore di successo costituito non da capitani d'industria dai forzieri ricolmi, ma da migliaia di famiglie di onesti lavoratori che da troppo tempo vivono in una situazione di angoscia e incertezza per il proprio futuro" precisa Capacchione. "Costituiscono, certamente, elementi positivi la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 20 aprile scorso, che ha sottolineato l'importanza della verifica della scarsità o meno della risorsa demanio marittimo quale presupposto per l'eventuale messa a gara delle concessioni vigenti. Così come la relazione conclusiva del Tavolo tecnico consultivo istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri che certifica l'esistenza e l'abbondanza di demanio per il sorgere di nuove aziende e da ultimo, la richiesta della Procura generale della Cassazione per l'accoglimento del nostro ricorso al Cassazione avverso le sentenze dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Fatti positivi, ma non risolutivi della questione. Spetta al Governo e al Parlamento modificare la normativa vigente contenuta nella legge concorrenza del 2022 superata proprio da quanto avvenuto in sede giudiziaria e amministrativa quest'anno. È urgente, poi, affrontare la questione di quanto "costa" la concessione fra canoni, Iva, Tari, Imu. In particolare i canoni devono essere rivisti perché c'è chi paga poco e chi troppo. E soprattutto assicurare ai comuni le risorse per rendere fruibili le spiagge libere che attualmente non lo sono e renderle attrezzate almeno con i servizi minimi".

