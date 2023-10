Un nuovo «ufficiale» nella Polizia locale, sale di livello il vigile urbano Angelo Prozzo

TERMOLI. Un nuovo ufficiale è presente nell’organico della Polizia locale di Termoli, si tratta di Angelo Prozzo, destinatario di una “promozione”.

Il Comune di Termoli ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, approvando il P"iano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023-2025” con deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 01/12/2022 e modificato con successiva deliberazione n. 212 del 08/09/2023, prevedendo per l’annualità 2023 una procedura per la progressione verticale per la copertura di un posto per il profilo di “Istruttore Direttivo di vigilanza” Cat. D.

Vista la determina dirigenziale n. 2249 del 04/09/2023 con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della predetta procedura; la determina dirigenziale n. 1938 del 28/07/2023 di approvazione dell’elenco degli ammessi alla procedura comparativa-

La commissione ha così ritenuto di procedere al passaggio del solo primo candidato in graduatoria dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, a partire dalla prima data utile, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli oggetto di valutazione, da parte del dipendente, con l’inquadramento del solo primo candidato in graduatoria, Angelo Prozzo, dall’area degli istruttori all’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, a partire dalla prima data utile, successivamente alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei titoli oggetto di valutazione, da parte del dipendente.