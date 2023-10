Sinergia di intenti tra pescatori e governo

TERMOLI. Dopo aver preso parte all’inaugurazione della Fiera d’Ottobre di Larino, nella giornata odierna, il Sottosegretario del Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Popolare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra è stato ospite del Comune di Termoli dove ha incontrato i rappresentanti delle associazioni della pesca che operano sul territorio.

L’incontro si è tenuto nella sala consiliare. A fare gli onori di casa il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e gli assessori Nicola Balice e Silvana Ciciola.

Con il sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra erano presenti il presidente della regione Molise Francesco Roberti, il senatore Costanzo Della Porta, l’onorevole Elisabetta Lancellotta e gli assessori regionali Salvatore Micone e Michele Marone.

La visita del sottosegretario arriva in un momento particolare per la pesca, alle già note problematiche si aggiungono le recenti richieste dell’Unione Europea.

Per avere più chiara la situazione, ha detto il sottosegretario La Pietra, il Masaf sta organizzando sul territorio vari incontri per cercare di capire come intervenire a sostegno degli operatori.

