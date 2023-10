Delegazione termolese chiude a Taranto il progetto BioTours

TERMOLI. Domenica 8 ottobre si è svolta la conferenza finale del progetto @biotours.project, finanziato attraverso i fondi del Programma @italy.albania.montenegro. In questi due anni, il Comune di Termoli, insieme a @JonianDolphinConservation, @AgjenciaKombetareTurizmit e @tehnopolis.me, ha introdotto le migliori pratiche di turismo sostenibile nei rispettivi territori, collaborando attivamente con operatori locali, associazioni, istituti universitari e enti di ricerca, al fine di preservare il ricco patrimonio naturale dell'area adriatico-ionica.

Questo sforzo ha coinvolto anche i bambini delle scuole di Termoli in progetti educativi sulla sostenibilità, culminando nella creazione di un modello turistico basato sulla Citizen Science, con l'obiettivo di ampliare le conoscenze scientifiche relative alla conservazione dei delfini e alla gestione del turismo.

Il Taranto Port Day 2023 Celebra la Conclusione del Progetto BioTourS: Una Visione del Futuro per il Turismo Sostenibile e la Conservazione dei Cetacei nell'Area Adriatico-Ionica

Il Taranto Port Day 2023 ha rappresentato un importante traguardo per il progetto BioTourS, finanziato attraverso il programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro. Questo evento di risonanza nazionale ha segnato il successo di una iniziativa volta a promuovere il turismo sostenibile e la conservazione dei cetacei nell'area adriatico-ionica.

Il progetto BioTourS ha coinvolto cinque città costiere, tra cui Termoli e Taranto in Italia, Cattaro in Montenegro e Valona in Albania. La sua missione principale è stata quella di diffondere le migliori pratiche della Jonian Dolphin Conservation (JDC) al fine di promuovere un turismo rispettoso dell'ecosistema marino in queste comunità.

L'evento di chiusura del progetto, ospitato durante il Taranto Port Day 2023, ha visto la partecipazione di numerose autorità e partner del progetto, in rappresentanza del Comune di Termoli vi erano Angela Costantini e Greta Santini dell'Ufficio Europa. I membri del gruppo di lavoro del progetto hanno svolto un ruolo fondamentale nell'attuazione di BioTourS, lavorando instancabilmente per implementare le migliori pratiche di turismo sostenibile nei rispettivi territori.

Uno dei risultati più significativi di BioTourS è stato l'innovativo modello di turismo basato sulla Citizen Science. Questo approccio ha coinvolto attivamente i turisti nella raccolta di dati scientifici, contribuendo in modo tangibile alla conservazione dei delfini e alla gestione responsabile del turismo. Inoltre, BioTourS ha puntato a favorire l'integrazione di adolescenti e giovani con autismo ad alto funzionamento cognitivo nelle attività di ricerca, creando un ambiente inclusivo e promuovendo una migliore integrazione nella vita comunitaria.

Le scuole di Termoli sono state coinvolte in una campagna di sensibilizzazione che ha educato le future generazioni sull'importanza della conservazione marina, l’azione è stata realizzata in collaborazione con NAPS LAB, assistenza tecnica del Comune di Termoli. Inoltre, le attività educative hanno coinvolto anche i giovani del Centro Socio Educativo e San Damiano di Termoli, offrendo loro una giornata emozionante e istruttiva durante lo Youth Camp e l’escursione in mare a Taranto.

Tra gli obiettivi di BioTourS c'è stata anche la creazione di una nuova offerta turistica, eterogenea ma rispettosa dell'ambiente. Ciò ha incluso la realizzazione e il miglioramento degli investimenti in "citizen science," come idrofoni, macchine fotografiche e tag satellitari. Questi strumenti serviranno non solo a migliorare la ricerca scientifica, ma anche a diffondere la conoscenza sulla bellezza e la fragilità della biodiversità marina.

Il Taranto Port Day 2023 ha dimostrato il potenziale di collaborazioni transfrontaliere nell'ambito della promozione della sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo attivamente comunità locali, scuole e associazioni. Il progetto BioTourS è stato un passo significativo verso un futuro più sostenibile per il turismo e la conservazione dei cetacei nell'area adriatico-ionica.

Il Comune di Termoli desidera ringraziare tutti i partner coinvolti nel progetto BioTourS e guarda con ottimismo al futuro, impegnandosi a continuare a promuovere la conservazione marina e il turismo sostenibile nella regione.

