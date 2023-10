Il sottosegretario La Pietra in visita alla Guardia costiera di Termoli

TERMOLI. Nella mattinata odierna l’On. Sen. Patrizio Giacomo LA PIETRA, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, accompagnato dal On. Sen. Costanzo DELLA PORTA, si è recato in visita presso la Capitaneria di Porto di Termoli; ad accoglierli il Capo del Compartimento Marittimo, Capitano di Fregata Sergio Mostacci.

Nel corso della visita, presenti anche l’On. Elisabetta LANCELLOTTA e l’Assessore regionale alle politiche agricole e alla pesca Salvatore MICONE, l’On. Sen. LA PIETRA ha visitato la Sala Operativa e ha incontrato i militari della Capitaneria di Porto a cui ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto nel corso delle quotidiane attività istituzionali, tra cui la vigilanza sulla pesca e la tutela della risorsa ittica.

Al termine della visita il Comandante Mostacci ha fatto dono del tradizionale crest della Capitaneria di Porto al Sottosegretario LA PIETRA che, prima di lasciare la sede del Comando, ha firmato il libro d’onore.

Successivamente, il Sottosegretario si è recato in Comune per l’incontro ufficiale con la locale Amministrazione e con la marineria termolese.

La visita istituzionale ha rappresentato un momento significativo per il personale della Capitaneria di Porto di Termoli, proprio per la vicinanza dimostrata dalle Istituzioni nei confronti dei militari ogni giorno impegnati in attività su tutto il territorio molisano.