Quando la sorte avversa si accanisce: in panne entrambe le Tac al San Timoteo

TERMOLI. Anche nella sanità e nella gestione della rete ospedaliera occorre una buona dose di sorte amica. All'ospedale San Timoteo anche le coincidenze creano i presupposti affinché la sorte sia avversa.

Due guasti contestuali hanno inchiodato l'attività di diagnosi in viale San Francesco. Ovviamente a ridosso del fine settimana, parliamo delle apparecchiature Tac, una più datata, l'altra inaugurata non molti anni fa, che sono andate in panne nelle stesse ore.

Saranno i tecnici a verificare la natura del problema e a provvedere al ripristino, per intanto è chiaro il disagio, come messo nero su bianco e inoltrato al direttore sanitario dell'ospedale San Timoteo, alla centrale del 118 e al Pronto soccorso, poiché non è possibile eseguire alcun esame.