Obiettivi salute e funzionamento servizi assegnati al direttore generale Asrem

CAMPOBASSO. Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, ha definito e assegnato al direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, che ha assunto l'incarico lo scorso 18 settembre, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi per il 2023, i relativi indicatori, soglie e punteggi, al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), in coerenza col Piano di rientro dal disavanzo sanitario a cui è sottoposto il Molise dal 2007.

Il direttore generale Asrem dovrà procedere alla rendicontazione sintetica sullo stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi.

"La positiva valutazione in ordine all'avvenuto conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi - si legge nel decreto commissariale - ne presuppone il complessivo raggiungimento almeno della soglia minima del 60%". Alla valutazione degli obiettivi procederà il Nucleo di valutazione per la verifica delle attività del direttore generale Asrem. (Ansa).