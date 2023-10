Giornata nazionale di preghiera, digiuno e astinenza per pace e riconciliazione

TERMOLI. Anche la diocesi di Termoli-Larino aderisce e rinnova l'invito della Presidenza della Cei che ha deciso di promuovere una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. La data scelta, in questo momento così tragico e doloroso in cui si vuole condividere un segno di vicinanza per migliaia di fratelli e sorelle, è martedì 17 ottobre 2023, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del Patriarca di Gerusalemme che, a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi "nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione".

L’Ufficio Liturgico Nazionale ha predisposto, a tale scopo, un formulario per la preghiera che si allega al presente comunicato. Inoltre, domenica 15 ottobre 2023, in tutte le Celebrazioni Eucaristiche, si potrà condividere l'intenzione di preghiera di Papa Francesco: "Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace" (Papa Francesco).

In comunione con tutte le Chiese d'Italia la diocesi fa proprie le parole di Sua Eminenza il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini: "Non possiamo lasciare che la morte e i suoi pungiglioni (1Cor 15,55) siano la sola parola da udire. Per questo sentiamo il bisogno di pregare, di rivolgere il nostro cuore a Dio Padre. Solo così potremo attingere la forza e la serenità di vivere questo tempo, rivolgendoci a Lui, nella preghiera di intercessione, di implorazione, e anche di grido".

INTENZIONE DI PREGHIERA PER DOMENICA 15 OTTOBRE 2023

Padre misericordioso e forte:

«tu non sei un Dio di disordine, ma di pace».

Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Preghiamo.