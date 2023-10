Bagno e tintarella al 14 ottobre, sulla costa superati i 30 gradi: ma l'autunno è alle porte

TERMOLI. Ultimo picchi di questa clamorosa ottobrata metà mese, quasi, con temperature estive.

Anche oggi, più che negli ultimi giorni, con la colonnina di mercurio che è risalita fino ai 30 gradi.

Non a caso, ci sono bagnanti irriducibili che sono scesi in spiaggia, non solo a perfezionare la tintarella autunnale, ma anche a fare il bagno, d'altro canto il clima lo consente ed è giusto approfittarne, almeno per chi può. Il momento non è semplice, sotto tutti i profili, per cui il relax se lo si agguanta, non si sbaglia (ringraziamo Mimmo Manzi per le foto).

Tuttavia, almeno rispetto alle previsioni della prossima settimana, l'autunno vero sta per manifestarsi. Come descrivono le previsioni di 3bmeteo.com.

«La circolazione del weekend sarà solo l'incipit di un riassetto barico più importante che coinvolgerà tutta l'Europa nel corso della prossima settimana. L'evento più saliente sarà la formazione e il graduale irrobustimento di una grossa cellula di alta pressione sul comparto scandinavo che spezzerà letteralmente a metà il tempo sul vecchio continente. Sul settore orientale affluiranno correnti molto fredde di estrazione artica marittima e sul settore occidentale sprofonderanno correnti oceaniche di matrice atlantica che richiameranno da sudovest aria ancora molto calda per il periodo verso il Mediterraneo.

Nella giornata di lunedì risentiremo di una doppia azione, da un lato il vortice ciclonico sul Golfo di Biscaglia e dall'altro il fronte freddo associato alla saccatura scandinava che scorrerà sull'area balcanica. In questo frangente sull'Italia ci sarà una confluenza tra le correnti calde richiamate dal minimo iberico e quelle fredde associate alla saccatura orientale. Lo scontro porterà alla formazione di ammassi temporaleschi. Difficile al momento dare maggiori dettagli ma in linea generale su queste zone ci sarà la possibilità di avere fenomeni localmente forti. Delle piogge interesseranno anche il Nord ma non dovrebbero risultare incisive. Le temperature diminuiranno un po' su tutta l'Italia riportandosi in linea col periodo al Centro-Nord. Tra martedì e mercoledì la confluenza perderà importanza e prevarrà l'azione del minimo iberico, quindi sarà il Nord a restare sotto la pioggia mentre sul resto della Penisola dovrebbe affermarsi un temporaneo rialzo barico che sarebbe accompagnato anche da un nuovo sensibile aumento delle temperature».

