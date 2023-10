Campi di tennis al parco comunale, in uscita il bando per migliorare e gestire gli impianti

TERMOLI. Uno dei luoghi di aggregazione e pratica sportiva più prestigiosi e frequentati della città, parliamo dei campi da tennis del parco comunale, gestiti dall’associazione tennis Termoli, che lo scorso 19 giugno accolsero la proposta di riqualificazione ed ammodernamento della struttura sportiva comunale senza oneri a carico del bilancio dell’Ente da prendere a base per la successiva procedura ad evidenza pubblica.

La normativa prevede che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni”.

L’amministrazione ha considerato di avvalersi di questa facoltà di valorizzazione dei beni attraverso una forma speciale di partenariato con i soggetti del mondo dello Sport che rappresenta per altro una attuazione concreta del più ampio principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 ultimo comma della Costituzione, approvando l’Avviso pubblico, al fine di concedere pari condizioni a tutti i soggetti legittimati ed in possesso dei requisiti previsti dallo stesso di poter manifestare l’interesse a presentare progetto migliorativo per la riqualificazione e gestione della struttura sportiva comunale presente all’interno del parco comunale per la pratica del tennis.

Nell'ipotesi in cui all’esito della procedura non pervengano istanze, sarà rilasciata alla Associazione Tennis Dilettantistica Termoli la concessione per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo del tennis all’interno del Parco Comunale G. La Penna mediante convenzione di uso per la durata di anni dieci.