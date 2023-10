«Io non rischio»: volontari della Protezione civile in piazza Monumento

Volontari della Protezione civile in piazza Monumento: intervista a Filippo Mancini

TERMOLI. Come avvenuto nel capoluogo, dove c’è stata la presenza del capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, anche a Termoli in piazza si rinnova nel fine settimana la manifestazione di prevenzione da disastri e calamità naturali “Io non rischio”, che diffonde le buone pratiche di protezione civile, appunto, per focalizzare le azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

La due giorni, che chiude la settimana nazionale della Protezione civile, porta migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare oltre 700 punti informativi in tutta Italia, dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.





Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno

A Termoli gazebo in Piazza Monumento con rappresentanti di tutte le associazioni legate alla Protezione civile.

