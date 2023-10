«Al mare c'è gente, acqua bollente e giornata spettacolare: speriamo duri fino a Natale»

Domenica 15 ottobre: resiste l'ottobrata e la gente scende in spiaggia a Termoli

TERMOLI. Ormai i bagnanti d'ottobre ci hanno preso gusto. Stamani, domenica 15 ottobre, in tanti sono scesi in spiaggia, ormai tutta "libera" o quasi, per godersi una giornata dal clima estiva, l'ennesima.

Le previsioni meteo raccontano di un cambio di scenario già dalla serata di oggi, con una perturbazione che spostandosi lungo la costa dovrebbe far piovere, ma c'è chi spera che questa "ottobrata" possa tornare.

«C'è davvero tanta gente al mare oggi, l'acqua è bollente. Viviamo una giornata spettacolare e sinceramente speriamo duri fino a Natale - ha affermato uno dei bagnanti irriducibili - anche come risposta naturale all'aumento del gas, che anche in questo autunno sale in modo significativo».

Insomma, varie motivazioni alla base di chi vuole un autunno caldo. Ma climaticamente parlando.

Una terza domenica di ottobre con quasi 28 gradi di punta massima, leggermente al di sotto del picco di ieri, quando la colonnina di mercurio ha toccato i 32 gradi.

