Lilt for women: quasi 90 test eseguiti al debutto dei "Consultori aperti"

TERMOLI. Si rinnova come ogni mese di ottobre, in tempi non più di emergenza sanitaria per fortuna, la campagna di prevenzione Lilt for Women.

In accordo con la Direzione Asrem e il Coordinamento Screening della Regione Molise è possibile effettuare gratuiti Pap Test e Hpv Test, nelle fasce di età previste nell'ambito degli screening oncologici ragionali, recandosi presso i consultori di Termoli, Larino, Campobasso, Riccia e Agnone.

Altre attività sono previste per le visite senologiche e mammografie gratuite possibili per sensibilizzare sempre più persone alla cultura della prevenzione del tumore al seno.

Infine non mancano laboratori esperienziali di gioco sportivo dedicati a bambini e famiglie e gli appuntamenti sportivi tra Termoli, Larino, Rotello e Sepino in collaborazione con le associazioni Coni, Larino Run, Asd Il Valore e Termoli Runners. I nostri volontari saranno presenti presso info-point to Lilt, appositamente allestito in piazza monumento a Termoli e poi vetrine ed addobbi rosa abbelliranno le vie cittadine.

Tra le attività più attese, senza dubbio, quella dei Consultori aperti, che ieri, sabato 14 ottobre, ha riguardato le strutture di Termoli, Campobasso e Larino. Operatori a disposizione dalle 8.30 alle 13, così come avverrà sabato prossimo 21 ottobre, a Larino e Riccia.

Grande riscontro dell'iniziativa condivisa tra la Lilt provinciale e l’Asrem. Il bilancio della prima giornata vede eseguiti 51 tra pap-test ed hpv-test nel capoluogo, a Termoli (con una sola ostetrica) 26 tra pap-test ed hpv-test, a Larino 7.

Tutti i fondi devoluti alla Lilt di Campobasso, durante l’Ottobre Rosa, saranno destinati all’acquisto dell’autovettura per l'accompagnamento dei pazienti oncologici presso i luoghi di cura regionali. Per chi vuole sostenere il trasporto dei malati per sottoporsi alle cure oncologiche può devolvere il proprio contributo alla nostra associazione tramite codice iban IT 54 Z 05033 411130 000000107012.