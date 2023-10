«Mal funzionamento non chiaro alle Tac del San Timoteo», Roberti e Asrem avviano una ispezione

TERMOLI. A seguito della notizia sul mancato funzionamento all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli, nella stessa giornata, di due Tac, che hanno causato la sospensione per alcuni giorni dell’attività diagnostica, il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha chiesto al direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, un'immediata ispezione tecnica presso il nosocomio termolese.

La circostanza del mal funzionamento di due Tac non è chiara, così il direttore generale già nella mattina di domani, lunedì 16 ottobre, provvederà a effettuare una ricognizione tecnica, attraverso un’indagine a largo raggio all’Ospedale ‘San Timoteo’. Di Santo verificherà anche la documentazione della gara d’appalto, sia di quella relativa alla fornitura sia dell’installazione dei due strumenti diagnostici per immagini. Il controllo all’ospedale termolese punterà a far luce su queste situazioni che stanno caratterizzando, troppo spesso, i macchinari utilizzati al ‘San Timoteo.