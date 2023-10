Fornitura e manutenzione nel mirino della Regione sulle Tac in panne al San Timoteo

TERMOLI. Capire cosa succeda se in un ospedale si guastano contemporaneamente le due Tac in servizio, disagio evidente che obbliga a trasferire i pazienti nel vicino ospedale di Vasto è legittimo, ma quale natura avrà l’ispezione e l’accertamento tecnico-documentale che il presidente della Regione e il neo direttore generale dell’Asrem hanno disposto all’indomani dell’impasse subita dalla diagnostica al San Timoteo.

La comunicazione del primario del reparto di Radiologia e Medicina nucleare è di venerdì 13 e dalle informazioni che abbiamo assunto ci vorranno almeno altri due giorni prima che l’attività possa essere ripristinata, anche se l’attività di verifica e controllo, approfondita sino alla radice delle gare di appalto, mira ad accertarne le cause piuttosto che affrettarne la riparazione.

Nella presa di posizione dei vertici regionali si parla di un mal funzionamento non chiaro e questo prelude a iniziative di carattere gestionale che vadano a sollevare responsabilità in ordine alla manutenzione delle delicate apparecchiature.

Non è la prima volta che una Tac si rompa al San Timoteo, nel corso degli ultimi anni più volte abbiamo dato notizia di queste “rotture”, ma certo che possano avvenire contemporaneamente è un fatto singolare.

L’utilità dell’ispezione, in ogni caso, è quella di mettere mano al sistema delle manutenzioni, per far sì che la sanità pubblica abbia il coltello dalla parte del manico, nell’esecuzione dei contratti e non restare sempre alla mercé di chi deve garantirne il corretto funzionamento.

Per patologie tempo-dipendenti è fondamentale avere la possibilità di eseguire degli esami quanto prima possibile, senza dover ricorrere alle “trasferte”.