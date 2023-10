«Piantiamo un albero insieme ai nostri figli»

CAMPOMARINO. Continuano le piantumazioni da parte di famiglie e scuole presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino.

Dopo la visita degli alunni della scuola dell’infanzia Agazzi e la piantumazione di nuovi alberi, nella giornata di domenica u.s. alcune famiglie si sono recate presso il Cea Fantine a piantumare alberi.

Infatti altri 10 alberi sono stati messi s dimora ed i bambini presenti hanno ricevuto un dono.

Piantumare nuovi alberi significa migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere il suolo, migliorare la vivibilità delle aree urbane ma, non dimentichiamoci della loro straordinaria importanza per farci respirare in città e, a livello globale, per combattere i cambiamenti climatici. Molteplici sono i benefici per l’ambiente e la società, presente e futura: mitigazione del calore e dell’inquinamento atmosferico, ricreazione e rigenerazione psico-fisica, regimazione idraulica e qualità delle risorse idriche urbane, socialità ed integrazione, bellezza e paesaggio.

Allora perché non contribuire a fare in modo che tutti stiano meglio?

Chiunque voglia piantumare un albero può prenotare al 339.7517592 oppure inviare una email all’indirizzo: ambientebm@gmail.com

Tutte le specie di alberi e arbusti sono state donate dal vivaio regionale forestale “le Marinelle” di Petacciato.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del comune di Campomarino.

Galleria fotografica