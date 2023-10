Siglata intesa tra Larino nel Cuore e Comune: le Luminarie ci saranno

LARINO. Accordo siglato tra "Larino nel Cuore" e l’Amministrazione comunale: l’evento Magia di Luci si svolgerà anche quest’anno.

Dopo un incontro tenutosi con i cittadini, il 4 ottobre, da parte dell’Associazione “Larino nel cuore” in cui era stato discusso il rischio di non poter svolgere l'attesissimo evento "Magia di Luci" se non fosse stato istituzionalizzato, alcuni cittadini, commercianti e due associazioni locali, Larinella e Larino Run, si sono uniti per evitare questa eventualità e hanno quindi incontrato il sindaco Puchetti per fare da mediatori tra le parti.

In questi giorni, afferma Faiella- è stato stilato un Protocollo d'Intesa tra l'Associazione "Organizzatrice" e il Comune, teso a diventare il punto di riferimento e di accordo tra le parti per il futuro. Questo documento stabilisce che l'associazione si impegnerà a organizzare l'evento ogni anno, nel rispetto delle regole e della trasparenza- e di affrontare e risolvere eventuali problematiche attraverso altri incontri con l’Amministrazione.

Aspettiamo soltanto la firma dell'autorizzazione ufficiale da parte dell'amministrazione comunale, - continua il presidente Faiella- e con molta probabilità la magia di luci si accenderà di nuovo nel nostro piccolo borgo. Noi tutti siamo pronti a lavorare intensamente per recuperare il ritardo accumulato per la realizzazione dell’evento e regalare ancora una volta a grandi e piccini un Natale pieno di sorprese e magia.

Desidero ringraziare da parte mia e da parte di tutti i volontari, l'Associazione Larinella, l'Associazione Larino Run, il Dott.Guerino Trivisonno, i costruttori dei carri di carnevale e tutti i cittadini e commercianti che hanno contribuito a questo risultato.

"Magia di Luci” - conclude Faiella- è un evento straordinario, che non può non essere organizzato. È un evento che risplende senza confini, un'esperienza carica di significato per ogni cuore larinese e un vero gioiello per l'intera regione molisana.

Questa magica celebrazione unisce persone e trasforma Larino in un luogo di meraviglia e ispirazione, toccando profondamente chiunque vi partecipi"