Assostampa Molise: sul Corecom nominare commissari tecnici esperti

CAMPOBASSO. L’assise regionale, come prassi agli inizi di ogni legislatura, dovrà individuare i rappresentanti negli enti partecipati, tra cui il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). Anche in questa occasione, l’Associazione stampa del Molise, rinnova l’appello alle forze politiche di nominare commissari con preparazione ed esperienza specifica.

L’organo di controllo sulle comunicazioni, riveste, tra l’altro, un ruolo fondamentale nella gestione della Legge regionale sull’editoria. La norma, nata con gravi lacune, nel corso degli anni è stata emendata, ma conserva comunque larghe falle nella sua applicazione. Inoltre, la Legge 11/2015 necessita di una urgente revisione per adeguarla alle mutazioni tecnologiche e di mercato.

L’Associazione della stampa è a disposizione per approfondire la tematica, al fine di individuare commissari “tecnici”, che rivestano il ruolo di soggetti propositori e innovatori, come avviene nei Corecom delle altre regioni.