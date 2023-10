Tac, Nas in sopralluogo: «Ospedali di Vasto e San Giovanni Rotondo allertati in tempo utile»

TERMOLI. Non solo il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, stamani in sopralluogo all'ospedale San Timoteo, per la vicenda relativa al guasto delle due Tac.

Poco dopo le 11 a fare capolino in viale San Francesco sono stati anche i Carabinieri del Nas, col comandante Mario Di Vito e un altro militare dell'Arma. Nessun blitz, ma una visita conoscitiva per capire la portata del problema e soprattutto cosa sia stato fatto dallo scorso venerdì, quando nero su bianco il primario di Radiologia e Medicina nucleare ha certificato l'impossibilità di eseguire esami in loco.

Il Nas ha accertato che le strutture sanitarie confinanti come l'ospedale San Pio di Vasto e la Casa sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono state allertate in tempo utile e non si sono verificate criticità, col trasferimento dei pazienti che necessitavano delle diagnosi che non si potevano più effettuare a Termoli.