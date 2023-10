Il successo delle Giornate del Fai a Campomarino, D'Egidio: «Grazie a tutti»

CAMPOMARINO. Nelle due giornate Fai d'autunno si è registrata una grande partecipazione di visitatori, tantissimi turisti che hanno scoperto le attrazioni di Campomarino accompagnati dalle guide nel percorso predisposto dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali con la collaborazione dei volontari Fai.

Il tour è stato pensato per valorizzare al meglio il patrimonio storico, culturale, artistico di Campomarino ed ha riguardato il borgo dipinto e i suoi murales ispirati alla tradizione arbëreshë, la chiesa di Santa Maria a Mare con la sua meravigliosa cripta, uno stand dedicato al Palio delle Oche e il Palazzo Norante con la storia degli aviatori presenti a Campomarino durante la Seconda Guerra Mondiale, con particolare riferimento ai Red Tails.

Un successo che conferma le potenzialità turistiche e culturali del territorio e che ha visto un'ampia partecipazione di volontari campomarinesi, impegnati nelle guide e nell'organizzazione dell'evento, e delle associazioni campomarinesi La Compagnia del Bosco e Comitato San Vincenzo.

Le giornate Fai hanno avuto il patrocinio del Comune di Campomarino e il costante supporto dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali.

Presenti durante la manifestazione anche il sindaco Piero Donato Silvestri, il delegato alla cultura Carmen Carriero e l'assessore al Turismo Michele D'Egidio. Quest'ultimo ha espresso la sua soddisfazione e il suo ringraziamento ai tanti volontari, alla delegazione del FAI e alle associazioni locali che hanno contribuito in maniera determinante al successo dell'evento: "Il ringraziamento – ha dichiarato Michele D’Egidio - va in particolare ai tanti volontari di Campomarino che si sono impegnati per settimane nella formazione e poi nello svolgimento delle guide, alla Compagnia del Bosco, al Comitato San Vincenzo e ai membri dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali che nell'ultimo mese hanno lavorato a lungo e con passione per organizzare un evento con il quale è stato valorizzato il territorio di Campomarino e le nostre potenzialità turistiche".

