Tra problemi e disagi, svetta l'umanità dei medici: elogi a Ginecologia e Ortopedia

TERMOLI. Nel giorno in cui il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo, si è recato in sopralluogo per criticità di natura tecnica, nei reparti dell'ospedale San Timoteo l'attività prosegue seppur nelle ristrettezze degli organici e giungono gli attestati di stima e di elogio ai medici.

Due i messaggi che ci sono stati inviati quasi contemporaneamente nel pomeriggio di oggi, inerenti i reparti di Ginecologia e Ostetricia e Ortopedia, solo ieri il plauso al dottor Pranzitelli.

«Un ringraziamento dal profondo del cuore a tutto il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale San Timoteo e a tutta l’equipe di sala operatoria della dottoressa Fiadino. Ringrazio la mia anestesista che si è presa cura di me, sono stata coccolata da tutta l’equipe in sala operatoria, tutti gentilissimi, cordiali e con profonda umanità. In reparto si respira un clima sereno e accogliente: medici, infermiere, ostetriche, Oss e ausiliari, tutti si sono presi cura di me, facendomi pesare meno il post intervento.

Un ringraziamento speciale al dottor Minardo, al dottor Tannous e in particolare modo alla mia dottoressa Fiadino sempre dolce e premurosa. Concludo elogiando il reparto di ginecologia ed ostetricia che funziona benissimo e in generale il nostro ospedale San Timoteo che merita di essere rafforzato laddove c’è carenza. Nella speranza di rivederci solo per cose belle, auguro a tutti buon lavoro. Grazie per tutto», le parole rivolte da Fiorella Cardillo e Liliana Ripa.

Per Ortopedia, invece, dalla famiglia Sfredda-Pacilli, «un ringraziamento al reparto di Ortopedia di Termoli in particolare al dottor Gagliardi e a tutto lo staff del reparto, per la gentilezza, la professionalità che hanno avuto per essersi dedicati a mia madre per un intervento al piede, mettendoci tutta la loro professionalità per tranquillizzarla e spiegare passo a passo quello che avrebbero dovuto fare. Visti i tempi che corrono per l'ospedale, credo sia il minimo che possa fare, metterne in rilievo i meriti».