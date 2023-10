Palaltrisport, attacco da Bovio e Decaro: «Quando finirà questa storia infinita?»

TERMOLI. Dai consiglieri comunali di opposizione del gruppo civico “Termoli 2024”, Daniela Decaro e Antonio Bovio, l’ennesima polemica sulla vicenda del Palaltrisport, da loro definita come una «storia infinita, degna delle migliori soap opera. Beautiful al confronto è un cortometraggio. Una similitudine però c'è: non è dato sapere quando e se ci sarà una fine». «Non bastava che i lavori cantierati con la precedente amministrazione dovessero essere realizzati da tre diverse ditte, con tutti i problemi di coordinamento annessi e connessi ; non bastava che qualcuno decidesse che una delle ditte nel 2022 non dovesse più eseguire i lavori all’esterno del Palaltrisport, per fare altro ; non bastava che non tutti i lavori fossero stati eseguiti a regola d’arte tant’è vero che tra le altre, si sono riscontrate criticità nell’apertura delle porte antipanico; non bastava che la Delibera di Giunta n. 152 del 19.06.2023 assegnasse il completamento dell’impianto e della gestione al privato ; no, tutto ciò non era sufficiente a complicare la situazione.

Si è pensato bene di stipulare tra il Comune di Termoli e un Consorzio (rep. n. 2244 del 22.07.2022 dei contratti a Rogito del Segretario Generale del Comune di Termoli), una Convenzione, che all’art. 3 comma 2 intitolato – Opere di urbanizzazione - così recita: “L’operatore con riferimento all’art. 20 del D.lgs n. 50/2016 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) in conformità all’atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 23.02.2017 si obbliga alla realizzazione di un’opera pubblica che consiste nel completamento della sistemazione esterna della struttura polifunzionale di Via Sandro Pertini. Il progetto presentato con note prot. n. 23142 del 13.04.2022 e prot.26326 del 28.04.2022 prevede: il completamento della rete idrica, della rete fognaria delle acque nere, della linea elettrica, delle opere nelle aree a verde, la realizzazione della segnaletica stradale, la realizzazione della recinzione perimetrale e dell’ingresso per il pubblico, la piantumazione e la posa di arredo urbano. Le opere previste ed individuate negli elaborati di seguito elencati ammontano ad € 209.305,88 di cui l’operatore si impegna alla realizzazione delle lavorazioni fino al raggiungimento dell’importo pari ad € 83.152,59”.

L’art. 15 della convenzione prevede il termine di 1 anno dalla stipula della convenzione che è avvenuta il 22.07.2022. Due conti e subito capite che i termini sono belli e scaduti ma i lavori non sono stati completati. Pensate che il Comune abbia inviato una diffida o escusso la fideiussione? Fino all’ultimo incontro in IV commissione la risposta è stata “NO”. Ancora non si capisce chi è il RUP e chi deve fare cosa. Il tutto corredato dalla voce pendula di qualche amministratore che in ogni dove pensa di poterci tranquillizzare garantendo un intervento, quasi che in questi quattro anni ad amministrare ci fosse stato Topolino e non questa maggioranza e la sua Giunta. La mano destra pare non sappia cosa fa la sinistra ma alla gente questo interessa poco. I soldi pubblici appartengono ai cittadini che pagano le tasse per avere dei servizi che funzionano.

È fuori da ogni logica pensare che una Pubblica Amministrazione rimanga inerme ad attendere che trovino esecuzione delle opere per le quali il privato si è impegnato, senza attivare tutte le procedure previste per legge e per contratto. Nessuna Pubblica Amministrazione può essere ostaggio nelle mani del privato. Nessuna».