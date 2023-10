La Giunta Roberti nomina Pasquale Di Bello "Tutore volontario" delle Carresi

CAMPOBASSO. La Regione Molise prosegue nella missione a salvaguardia delle tradizioni e delle Carresi in particolare. Sabato 7 ottobre c’era stata la manifestazione di Ururi che aveva visto riuniti sindaci, associazioni, il governatore Roberti, parlamentari e il mondo che ruota attorno alle corse dei carri, del basso Molise e anche di Chieuti.

Nella seduta dell’esecutivo di Palazzo Vitale di ieri, la Giunta Roberti ha nominato il “tutore volontario” delle Carresi di Ururi, Portocannone e San Martino in Pensilis, nella persona del collega giornalista Pasquale Di Bello, che è stato anche fondatore e presidente dell’Unione Carresi.

Nella delibera di Giunta, la Regione evidenzia come «Promuove la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico e culturale; il Molise possiede un patrimonio di tradizioni, cultura, folklore e devozione popolare legato ad una delle più antiche manifestazioni, fortemente identitaria, quale Le Carresi di San Martino inPensilis, Portocannone e Ururi;

Tale evento è considerato dalla Legge regionale n. 12/2005 una delle manifestazioni storiche e culturali per le quali viene riconosciuta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, la rilevanza di patrimonio storico e peculiare delle comunità locali interessate. E’ stato ritenuto di primario interesse regionale tutelare ed assicurare la conservazione e la valorizzazione di tali manifestazioni anche per l’enorme potenzialità di promozione turistica e di sviluppo economico che le contraddistingue, attraverso efficaci azioni di marketing e comunicazione territoriale; pertanto vi è l’esigenza di garantire la tutela, la valorizzazione, e la conservazione de Le Carresi, promuovendone anche la conoscenza e la riconoscibilità sia a livello nazionale che internazionale. Per il raggiungimento delle finalità e per la complessità e rilevanza delle azioni da realizzare è utile avvalersi delle competenze di una figura con comprovata preparazione ed esperienza nel campo della comunicazione e specifica conoscenza delle tradizioni e dei valori religiosi, storici e culturali della manifestazione de Le Carresi di San martino in Pensilis, Portocannone e Ururi è opportuno, pertanto, nominare il “Tutore volontario” de Le Carresi, quale figura di natura onoraria, con funzioni propositive e conservative delle tradizioni degli usi e costumi connessi alla manifestazione regionale.

Il Tutore svolgerà funzioni di promozione e marketing, volte alla cura del patrimonio di tradizioni, cultura, devozione popolare, e folklore legati alla millenaria manifestazione in questione e alla ideazione di eventi e attività culturali che la valorizzino a livello nazionale e internazionale;

Lo scorso 13 ottobre è stata manifestata la volontà del presidente della Regione di nominare “Tutore volontario” de Le Carresi il giornalista professionista Pasquale Di Bello, fondatore tra l’altro dell’Unione Carresi, associazione nata a tutela delle tradizioni in parola i cui numerosi iscritti appartengono ai quattro comuni dove viene realizzata la manifestazione: San martino in Pensilis, Portocannone, Ururi e Chieuti, in rappresentanza di due Regioni, Molise e Puglia; inoltre ha già svolto l’incarico di “Tutore volontario”.

Inoltre, il ruolo di Tutore rappresenta un utile strumento per promuovere ulteriormente la storia millenaria attraverso il costante mantenimento dei rapporti con le varie comunità di Molisani nel Mondo che da sempre chiedono di essere maggiormente attenzionati e coinvolti su tale evento;

Le attività del Tutore in parola saranno svolte a titolo gratuito e che la nomina, avente valenza onorifica, non attribuisce alcuno status soggettivo specifico spendibile in rapporti giuridici, La carica di “Tutore volontario” della manifestazione Le Carresi di San Martino in Pensilis, Portocannone e Ururi cessa contestualmente alla cessazione dalla carica del Presidente della Giunta regionale.

Il “Tutore Volontario”, nello svolgimento di tale incarico, a porre in essere tutte le azioni di promozione e marketing, volte alla cura del patrimonio di tradizioni, cultura, devozione popolare e folklore legato alla millenaria manifestazione de Le Carresi e alla ideazione di eventi e attività culturali che le valorizzino a livello nazionale e internazionale. Per l'espletamento della funzione affidatagli il “Tutore Volontario” risponderà direttamente al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore delegato alla Cultura, tramite il Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva-Rapporti con i Molisani nel Mondo».