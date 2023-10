Sfalci: non vanno mai esposti nei sacchi di plastica

TERMOLI. Il tema e l'urgenza di ritirare gli sfalci sul territorio comunale ci ha accompagnato dalla scorsa primavera ed è stato trattato anche nella conferenza stampa con cui Rieco Sud e Comune hanno affrontato la questione igiene urbana a Termoli.

Al fine di preservare il decoro pubblico, la Rieco Sud comunica ai cittadini le regole per il corretto conferimento degli scarti del verde (sfalci, potature, ramaglie e foglie) derivanti da giardini e prodotti da privati cittadini nell’ambito di attività del fai da te.

La raccolta differenziata può avvenire:

mediante il conferimento diretto e gratuito da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in via Arti e Mestieri, 27, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30;

mediante ritiro a domicilio, previa prenotazione, ed esposizione del rifiuto il giorno precedente alla raccolta a cura dell’utenza al piano strada nel luogo comunicato dalla Rieco Sud.

Gli sfalci NON vanno mai esposti nei sacchi in plastica . L’appuntamento va preso telefonando al numero verde gratuito 800688712 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14.30 o recandosi presso l’ecosportello in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30;

mediante ritiro a domicilio nei giorni di raccolta dell’organico, ovvero lunedì, mercoledì e sabato. Gli sfalci vanno esposti nel mastello marrone o accanto ad esso in un piccolo sacco biodegradabile .

Con ordinanza sindacale, infatti, è stata modificata la regola d'ingaggio che dal 25 settembre 2020 aveva sancito le regole.

Durante il mese di maggio 2023 il principale impianto di riferimento per il conferimento di numerose frazioni differenziate prodotte dal Comune di Termoli, tra cui gli sfalci e le potature, è andato incontro a una improvvisa e imprevista chiusura, in conseguenza della quale è stato necessario reperire con urgenza, e non senza difficoltà, altri impianti autorizzati idonei a ricevere le frazioni; per motivi tecnici l’impianto successivamente individuato per il conferimento degli sfalci non può trattare frazioni estranee, e pertanto non accetta carichi di rifiuti che presentano impurità, quali ad esempio i sacchi non biodegradabili o non compostabili che vengono finora comunemente impiegati per il conferimento da parte degli utenti, circostanza che rende il conferimento all’impianto di destinazione estremamente più limitato e difficoltoso; da un sondaggio effettuato circa le condizioni offerte dal mercato impiantistico locale è emersa l’applicazione della stessa limitazione da parte di tutti gli impianti autorizzati disponibili nelle vicinanze.

L’articolo 1 della Ordinanza, nel disciplinare le modalità di separazione delle frazioni merceologiche e il loro confezionamento da parte degli utenti del servizio ai fini della raccolta, stabilisce, per esempio, che il rifiuto organico umido deve essere confezionato usando sacchetti in materiale biodegradabile compostabile certificato, ma per gli scarti del verde (sfalci, potature, ramaglie e foglie) derivanti da giardini privati, non specifica le modalità di confezionamento.

L’offerta tecnica dell’attuale gestore del servizio di Igiene Urbana, approvata in sede di gara, nella parte relativa all’effettuazione del servizio di raccolta di sfalci e potature, prevede l’esposizione del materiale da parte degli utenti in sacchi biodegradabili o piccole fascine; è sempre possibile il conferimento diretto da parte dell’utenza al Centro comunale di Raccolta; il Comune di Termoli promuove il compostaggio domestico assegnando, tramite il gestore, una compostiera domestica in comodato d’uso gratuito, e applicando uno sconto sulla tariffa rifiuti per le utenze che si impegnano a praticare tale attività.

Ma quali sono le novità introdotte dalla modifica dell’ordinanza?

Sugli scarti del verde (sfalci, potature, ramaglie e foglie) derivanti da giardini prodotti da privati cittadini nell’ambito di attività del “fai da te”: la raccolta differenziata può avvenire: o mediante il conferimento diretto e gratuito da parte dell’utenza al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli, sito in Via Arti e Mestieri 27, negli orari di apertura comunicati dal Gestore, oppure mediante ritiro a domicilio in una delle due seguenti modalità: 1) o, previa prenotazione mediante le funzionalità del servizio clienti (telefonico, informatico, fisico) istituito dal Gestore, ed esposizione del rifiuto a cura dell’utenza al piano strada nel luogo, giorno e orario comunicato dal Gestore; oppure nei giorni e negli orari previsti dal calendario di raccolta, se comunicato dal Gestore, con modalità di posizionamento ed esposizione secondo il successivo articolo 2.

Il rifiuto costituito da sfalci d’erba e foglie deve essere confezionato usando sacchi in materiale biodegradabile compostabile certificato anche se non forniti dal Gestore, e/o inserito sfuso in appositi contenitori rigidi, anche se non forniti dal Gestore, e comunque senza miscelarlo con altri tipi di rifiuti (ad esempio plastica). Le ramaglie derivanti da potature invece devono essere sempre confezionate in fascine di modeste dimensioni e ben legate con materiale biodegradabile (ad es. spago ecologico o biodegradabile). In casi eccezionali, e solo se comunicato dal Gestore al momento della prenotazione mediante le funzionalità del servizio clienti, le fascine possono essere conferite sfuse. Nel caso di erba e foglie si consiglia di privilegiare forme di compostaggio domestico, che permettono di avere una riduzione sulla Tari, o di effettuare possibilmente tagli di tappeti erbosi con sistema “mulching” (pacciamatura). E’ altresì possibile inserire il rifiuto costituito da sfalci d’erba e foglie nel contenitore di colore marrone per la raccolta della frazione umida ed esporlo secondo il relativo calendario, quando si tratti di quantitativi limitati e di piccole dimensioni, compatibili con la capienza del contenitore stesso; al di fuori di questo caso è comunque vietato conferire gli scarti del verde all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti o l’abbandono del materiale all’esterno degli stessi o su aree pubbliche. È vietato il conferimento al servizio pubblico di rifiuti di sfalci e potature prodotti da imprese nell’ambito della manutenzione del verde privato (comprensivo del verde a corredo di ditte).

Tali rifiuti, essendo speciali e non simili agli urbani secondo le definizioni del D. Lgs. 152/2006, devono essere conferiti, a cura dell’impresa produttrice, a impianti autorizzati, restando escluso il conferimento al Centro di Raccolta (Ecocentro) comunale di Termoli.