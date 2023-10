Sempre meno cardiologi in reparto, Emodinamica "soffre" e l'Asrem lancia un nuovo bando

TERMOLI. L’Asrem corre ai ripari sulla Cardiologia, dove sono rimasti in servizio pochi medici all’ospedale San Timoteo di Termoli.

In particolare, nuovo bando per reperire specialisti, anche per evitare che il servizio di Emodinamica si sospenda come avvenuto da sabato a questa mattina.

Voci di corridoio hanno riferito del possibile arrivo da venerdì di personale da Pescara.

Intanto, sul bando emesso il 12 ottobre scorso per cinque medici cardiologi, la durata degli incarichi sarà pari a quella prevista per il reclutamento di personale mediante concorso pubblico a tempo indeterminato e, comunque, pari a mesi 4. Gli incarichi richiederanno un impegno lavorativo di 34 ore settimanali circa, con una programmazione compatibile con le esigenze di funzionalità dell’unità operativa di assegnazione e d’intesa con il Responsabile della medesima.

Il compenso orario lordo omnicomprensivo è determinato in 70 euro, comprensivo di qualsivoglia onere. All’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà provvedere a stipulare e presentare all’Asrem idonea polizza assicurativa per la copertura degli Infortuni e della Responsabilità Civile verso Terzi in relazione all’attività professionale da prestare.

