Parcometri ancora a pagamento in piazza Donatori di Sangue, Stamerra (M5S): si risolva subito

TERMOLI. Il portavoce comunale Ippazio Stamerra, consigliere di opposizione in via Sannitica, ha segnalato al vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano e al comandante della Polizia municipale Pietro Cappella quella che è stata definita come «Grave inadempienza che ha portato nelle casse della Publiparking S.r.l somme non dovute dal primo ottobre fino ad oggi. Come deliberato dalla Giunta il 19/06/2023 con Delibera n.159 e come evidenziato anche sul cartello, i 21 stalli situati in Piazza Donatori di Sangue (parcheggio tra via Martiri della Resistenza e palestra Liceo Scientifico Alfano) dovevano essere a pagamento dal primo giugno fino al 30 settembre. Già ad ottobre 2020 ci fu lo stesso problema segnalato sempre al sindaco e al comandante della Polizia municipale. A questo punto ci chiediamo se è una semplice dimenticanza o altro. I cittadini meritano la verità».

LA LETTERA

Oggetto: Modifica parcheggi a pagamento – Rif.: D.G. n. 159 del 19/06/2023

«Premesso quanto disposto nella delibera all’oggetto, con la quale si è concesso alla società Publiparking di incrementare il numero degli stalli a pagamento nella misura e collocazione di seguito elencati: n. 36 stalli su Viale Trieste (parcheggio tra Viale Trieste e recinzione SS.FF); n. 21 stalli su P.zza Donatori di Sangue (parcheggio tra Via Martiri della Resistenza e palestra Liceo Scientifico Alfano).

Considerato che tale incremento aveva una durata ben precisa, di 4 mesi, con un termine di scadenza perentorio fissato alla data del 30/09/2023, come si evince anche dal cartello esposto.

Tenuto conto che, ad oggi, non solo non si è provveduto al ripristino del numero degli stalli iniziale, modificando da blu a bianca la colorazione delle strisce delimitanti gli stalli a pagamento temporaneamente incrementati, ma che - come testimonia il ticket allegato - risultano ancora a pagamento, determinando un ingiusto arricchimento da parte del concessionario, a discapito dell'utenza cittadina.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere Comunale Ippazio Stamerra ai sensi e per gli effetti dell'art 5 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche ed integrazione chiede di conoscere quali azioni sono state intraprese sulla mancata osservanza di quanto disposto dalla delibera giuntale anzi citata, per consentire allo scrivente di intraprendere eventuali azioni, per quanto consentito dalla legge.

Sicuro di un celere riscontro porgo distinti saluti».

