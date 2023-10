Palombo: «Bene il Consiglio regionale sul 118 di Montenero, ora si agisca in fretta»

MONTENERO DI BISACCIA. Commento arrivato anche dal consigliere comunale Nicola Palombo, primo firmatario della mozione a Montenero, che dice «Bene il Consiglio regionale sul 118 di Montenero, ora si agisca in fretta». «Nella seduta del Consiglio regionale è stata votata, con tutti voti favorevoli e un astenuto, la mozione del Gruppo consiliare del Partito Democratico a firma dei Consiglieri Fanelli, Facciolla e Salvatore che - in continuità con il provvedimento da noi presentato in Consiglio comunale e deliberato all’unanimità, nella seduta dell’11 ottobre scorso – impegna il Presidente della Regione, di concerto con l’Asrem, a ripristinare la postazione con medico a bordo del 118, nel comprensorio di Montenero di Bisaccia, durante il turno notturno. Il provvedimento si è reso necessario, dopo la decisione della Regione di sopprimere tale servizio, lo scorso 1° settembre. Nel ringraziare il lavoro attento e solerte dei Consiglieri del Pd, esprimo la mia soddisfazione per il lavoro svolto dal Consiglio regionale su un tema prioritario per i cittadini di questo territorio.

Ora però chi deve amministrare agisca in fretta e rispetti la volontà sovrana del Consiglio regionale. Dal canto nostro vigileremo e continueremo la raccolta delle firme a sostegno dell’azione da noi intrapresa. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale è stata votata all’unanimità la mia mozione che chiede il ripristino dell’ambulanza con medico a bordo, nel turno notturno, presso il 118 di Montenero. La mozione è stata emendata dal capogruppo di maggioranza, Potalivo. Emendamento che lasciando inalterato il deliberato, ma arricchendo le premesse con significative considerazioni, è stata votato anch’esso all’unanimità. Il Consiglio ha approfittato per dibattere non solo del 118, ma anche più in generale del malconcio Sistema sanitario regionale».