Giornalisti di testate nazionali e svizzere nel "press tour" all’insegna della biodiversità

TERMOLI. Dal 19 al 21 ottobre il Molise sarà raccontato, grazie all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, a dodici giornalisti professionisti. Professionisti della stampata e della Tv (Itinerari e Luoghi, Mediaset, il Giornale, Latitudes Travel Magazine, Mondatori, Giorno, Radio Televisione della Svizzera italiana, Per Lei e Viaggi di Tgcom24, Weekend Premium) che si soffermeranno sul concetto di biodiversità visitando, per farne un racconto, artigiani del food e della tradizione artistica regionale, con un passaggio obbligato alle sorgenti del Biferno e nei luoghi dove la storia si è fermata offrendo una visione decisamente accattivante e dirompente, dal punto di vista emotivo. Il Molise, reduce dal TTG di Rimini, ha mostrato la parte più biodiversa, quella della qualità senza pari e della ammirevole volontà di condizionare positivamente il futuro.

Grazie alle azioni sinergiche con i vertici della Regione Molise, in primis dell’assessorato al Turismo e Cultura, ormai la strada è tracciata e attestazioni quali quelle di giornalisti ed editori di media specializzati, ormai è tangibilmente evidente. A tal proposito, presto torneranno le telecamere della Rai, di TV2000 e di quattro emittenti estere. In questi giorni vedremo i borghi molisani diventare set per le riprese di cortometraggi e lungometraggi per il cinema e la televisione. Un lavoro certosino che ha regalato soddisfazioni e anche qualche sofferente mugugno da parte di chi ancora crede all’assistenzialismo, e non alla condivisione partecipata.

Ogni azione necessità di spirito collaborativo e non sempre e solo avvezzo a critiche che, spesso e volentieri, hanno il sapore amaro per chi non riesce a soddisfare le proprie esigenze. L’istituzione di un Osservatorio, in tal senso, è stata una necessità che ha visto finalmente la luce. Adesso occorre riempire lo stesso di contenuti, e dare l’avvio ad una macchina che garantirà percorsi, concetti, ma soprattutto risvolti positivi a criticità e manchevolezze. Il 2024 è stato proclamato l’anno del Turismo delle Radici, se si sarà all’altezza della condizione di una regione a trazione folklorica, dalle tradizioni innumerevoli e ancora vive, dai ricordi senza tempo, forse porteremo a casa un'altra vittoria. “Il Molise è un sogno tramandatomi dai padri”, scriveva F.Jovine, continuiamo a sognare per risvegliarci senza riserve e senza più autocelebrazioni, forse così, troveremo la strada giusta. Il press tour vede la collaborazione attiva, a cui va gratitudine, della famiglia Vincitorio con i suoi splenditi ristoranti Svevia e Salsedine e degli Alberghi diffusi de lo “Svevia”, e della locanda “Alfieri”. Partner la Confartigianato Molise. Il programma:

19 ottobre 2023 – Concentramento in quel di Termoli

20 ottobre 2023

Ore 10,00/10,50 Stabilimento artigianale Papa Confetti e Cioccolato (Visita stabilimento – preparazione cioccolato e suoi derivati; Confettificio e preparazione confetti – piccola degustazione del cioccolato)

Ore 11,05/ 13,30 Fornai Ricci Montaquila (Visita laboratorio – preparazione del panettone Evo all’olio d’oliva – Degustazione prodotti all’olio – formaggi – Frittata di Montaquila – dolci.

Ore 14,45/15,50 Campolieto per raccolta olive

Ore 16,10 Arrivo Molino Cofelice per visita all’antico mulino

Ore 17,30 Arrivo Santa Maria della Strada – visita alla chiesa. Alla fine sarà offerto un calice di vino molisano (Cantine Remo) con la degustazione a cura della Proloco Matrice.

21 Ottobre 2023

Ore 10,20 Arrivo a Frosolone per visita Museo Ferri taglienti – Museo del Costume – arte della forgiatura – Visita del Borgo

Ore 12,20 arrivo al panificio De Cesare di Macchiagodena per la panificazione

Ore 15,00 Visita Acquedotto (Galleria Matese)

Ore 18,30 Rientro a Termoli – visita al Borgo marinaro.