Al San Timoteo entrambe le Tac sono funzionanti

TERMOLI. Dalla mattinata di oggi all'ospedale San Timoteo sono tornate in funzione entrambe le Tac, che un contestuale disguido di natura tecnico aveva reso inutilizzabili a partire da venerdì scorso, 13 ottobre, data nella quale il primario del reparto di Radiologia e Medicina nucleare aveva comunicato l'impossibilità a eseguire esami.

Una impasse duplice che aveva costretto i medici del presidio ospedaliero di viale San Francesco a operare in evidenti condizioni di difficoltà sulle urgenze che arrivavano al Pronto soccorso, alcune delle quali, quelle che necessitavano proprio delle Tac, sono stati trasferiti presso gli ospedali di confine di Vasto e San Giovanni Rotondo.

Alla vicenda si erano interessati direttamente sia il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, che il neo direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo. Proprio il manager di fresca nomina ha effettuato un sopralluogo lunedì mattina, per capire cosa fosse successo e, soprattutto, sollecitarne gli interventi di ripristino, che sono stati effettuati e già da lunedì pomeriggio la prima delle due apparecchiature, quella più datata, era tornata a disposizione.

Da oggi, infine, è di nuovo funzionante la Tac inaugurata il 5 luglio del 2021, dopo il pezzo arrivato dalla casa madre olandese e il tempo indispensabile per metterla a regime.

Ricordiamo anche come sempre lunedì mattina, 16 ottobre, il Nas di Campobasso ha effettuato una visita conoscitiva a margine della problematica accaduta al San Timoteo, acclarando che non ci fossero state situazioni critiche dettate dalla mancata disponibilità delle due Tac, poiché le strutture di confine erano state allertate nei tempi giusti. Resta l'impegno dell'Asrem a portare avanti l'audit ispettivo per chiarire le cause del mal funzionamento e soprattutto per evitarne il ripetersi in futuro.