Alloggi popolari assegnati fuori graduatoria Iacp, ammesse cinque famiglie su 7

TERMOLI. Lo scorso 23 luglio rendemmo nota la decisione del Comune di Termoli di rivedere i criteri per l'assegnazione degli alloggi fuori dalla graduatoria Iacp, visto quanto l'emergenza abitativa stesse diventando un serio problema per diversi nuclei familiari residenti in città.

L'emergenza abitativa è uno dei problemi di maggiore impatto sociale e tra le soluzioni tampone vi sono le assegnazioni temporanee di alloggi Iacp a canone calmierato anche al di fuori della graduatoria per gli alloggi o in assenza della graduatoria stessa, per i cittadini residenti nel Comune di Termoli da almeno 2 anni che si trovano in una situazione di emergenza abitativa.

Alla luce del rinnovo delle istanze, anche più volte reiterate a seguito degli obblighi di aggiornamento della graduatoria, l'amministrazione comunale ha ritenuto necessaria una miglior definizione delle ipotesi ai fini dell’attribuzione del punteggio, anche in caso di parità di condizioni tra più istanti.

Per questo, su proposta dell'assessorato alle Politiche sociali, la Giunta aveva proceduto a integrare e modificare ulteriormente i criteri di ammissibilità ed esclusione delle domande di assegnazione fuori graduatoria di alloggi Erp, a causa del difficile accertamento del principio di incolpevolezza ed alla luce della crescente emergenza abitativa rilevata dall’Ufficio Politiche per la casa del Comune di Termoli.

Per questo è stata disposta la riformulazione dei criteri per l’assegnazione fuori graduatoria di alloggi popolari.

Proprio oggi, il dirigente alle Politiche della casa, Marcello Vecchiarelli, ha pubblicato l'esito del bando, con cinque famiglie ammesse e due escluse.