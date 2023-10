Parapetti in degrado su viale Trieste, atteso l'intervento di risanamento da parte di Rfi

TERMOLI. Tra le ricorrenti situazioni di disagio e degrado quotidiano segnalate alla nostra redazionale c'è senza dubbio quella relativa allo stato del parapetto ferroviario di viale Trieste.

Un residente, A. C., ha così sollevato nuovamente la questione: «Queste sono le condizioni del muretto di cemento che delimita la ferrovia e prospiciente Viale Trieste. A chi compete la manutenzione, al Comune oppure a Rfi? Intanto è a rischio l'incolumità delle tante persone e degli animali che ogni giorno percorrono il marciapiede interessato».

Già in passato abbiamo acquisito informazioni sul dialogo tra Comune e il gruppo Rfi; nel passato recente è stato effettuato anche un sopralluogo, con l'amministrazione di via Sannitica a ribadire la competenza delle Ferrovie dello Stato, che sono proprietarie dell'area fino a tutto il marciapiede, da qui l'impegno a mettervi mano proprio da parte di Rfi, intervento che la cittadinanza attende a questo punto, sperando avvenga in tempi ragionevoli.

In ogni caso, come ci hanno riferito dall'ambito comunale, gli operai del settore Lavori pubblici provvederanno alla rimozione dei calcinacci che sono caduti sul marciapiede.

Galleria fotografica