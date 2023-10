Screening gratuiti sul diabete: al via la campagna in Molise

MOLISE. Lo scorso 12 ottobre è entrata in vigore, la prima e per il momento unica, legge che si occupa di diabete di tipo 1 in Italia.

La legge promossa da Fondazione Italiana Diabete Ets, è stata presentata dall’onorevole Mulè, vice presidente della Camera, ed è stata approvata all’unanimità dai due rami del Parlamento rendendola pienamente operativa.

La legge prevede lo screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia. Stanziati oltre 10 milioni di euro per i primi tre anni per poterlo fare.

Verrà istituito il primo osservatorio su diabete di tipo 1 e celiachia e gli screening nel Ministero della Salute, verranno finanziate campagne per conoscere gli screening e le due malattie

Dal prossimo anno L’Italia sarà la prima nazione al mondo ad avere uno screening per diabete e celiachia.

Gli obiettivi della legge sono molteplici: meno esordi in chetoacidosi, mai più nessun bambino che muore per mancata diagnosi, provare a bloccare la malattia prima che sia troppo tardi, aiutare la ricerca con nuovi dati e informazioni!

È questa la nota della Fondazione italiana diabete che, dopo anni di lavoro, vede la luce sulla campagna di prevenzione per la diagnosi del diabete.

A tal proposito, anche la Regione Molise si adopererà per questa campagna regionale di screening gratuiti a partire dal 13 novembre 2023. Data che ha molto a che fare con il diabete, in quanto novembre e le giornate del 13 e del 14, sono da anni le giornate nazionali di questa malattia.

La Regione Molise, nell’ambito delle iniziative relative al Piano regionale della Prevenzione 2020-2025, attiva una compagna di screening per il diabete mediante test rapido a tutta la popolazione molisana residente. La campagna screening per il diabete avrà la durata di tre settimane a decorrere dal 13.11.2023. L’adesione allo screening è gratuita, a carattere volontario e non prevede chiamata attiva. L’Azienda Sanitaria, in collaborazione con la Direzione Generale per la Salute, definirà le modalità di attuazione dell’iniziativa di screening preliminarmente condivise con la Struttura Commissariale.