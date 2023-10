Bonamico assegna all'Asrem 1,8 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa coi privati

TERMOLI. Nell’intervista rilasciata a margine del Consiglio regionale di martedì scorso, la questione liste d’attesa era stata affrontata dal governatore Francesco Roberti, che annunciava i decreti a firma del commissario ad acta Marco Bonamico, che avrebbe coinvolti le strutture private convenzionate.

In due atti separati, uno pubblicato ieri, dove ha definito il budget a disposizione, e l'altro di questa mattina, Bonamico ha messo nero su bianco quella che viene a essere la nuova strategia per ridurre i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche, nell’auspicio di abbattere proprio le liste d’attesa.

Un provvedimento che richiama la strategia complessiva, i principi e gli obiettivi del “Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio 2019-2021” e si basa sulla disposizione normativa che permette di utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 e le circolari successive che disegnavano l’agibilità da parte delle Regioni su questi fondi.

Una relazione Asrem di fine estate metteva in evidenza come non vi fossero ulteriori prestazioni da recuperare riferibili alle liste di attesa generatesi durante il periodo Covid e, pertanto, a norma della circolare ministeriale innanzi richiamata era possibile l’utilizzo del “finanziamento residuo per il recupero delle liste d’attesa “correnti”.

Nell’atto firmato da Bonamico, inoltre, si sottolinea che il rispetto dei criteri e dei tempi previsti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (Pngla) consente di assicurare un corretto accesso alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario pubblico ed uniformare un’equa e tempestiva erogazione dei servizi sanitari a favore dei cittadini; poiché, in relazione ad alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale si registrano tempi di attesa eccessivamente dilatati e, comunque, eccedenti il limite previsto dalle diverse priorità richieste dal medico prescrittore, si rendono necessarie azioni straordinarie al fine di garantisce il rispetto delle tempistiche imposte dalle linee guida del Piano nazionale.

Bonamico cita i decreti numero 2 (firmato dall’ex commissario Toma) e il numero 25, da lui sottoscritto, con cui si definiscono i livelli massimo di finanziamento e di approvazione dello schema di contratto per l’acquisito di prestazioni sanitarie da privato per l’anno 2023; dà mandato all’Asrem di individuare le prestazioni per le quali risulti più urgente abbattere i tempi di attesa attraverso l’acquisto di prestazioni aggiuntive da privato accreditato e contrattualizzato per l’anno 2023, finanziato con la quota dell’0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023 di cui è destinataria l’Azienda ed entro i limiti del complessivo fondo sanitario regionale di parte corrente.

Attualmente ancora non è stato definito l’importo del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023 (Fondo sanitario di parte corrente destinato alla regione Molise 2023), ma comunque possibile, sulla base del dato storico riferibile all’anno 2022, stimare l’importo della predetta quota dello 0,3% in euro 599.151.183 x 0,3% = 1.797.453,54 euro;

Si autorizza l’Asrem a destinare la somma di cui innanzi all’acquisto di prestazioni aggiuntive per l’abbattimento dei tempi di attesa da privato accreditato e contrattualizzato per l’anno 2023, delegando il Direttore generale Asrem alla sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate e contrattualizzate per l’anno 2023, sia a diretta gestione Asrem che a gestione regionale, per l’acquisto delle prestazioni sanitarie individuate ai sensi del mandato innanzi conferito, e secondo lo schema di contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato per l’abbattimento urgente dei tempi di attesa.

Premesse all’approvazione dello “Contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie, da erogarsi entro il 31 dicembre 2023, da privato accreditato e contrattualizzato per l’anno 2023 sia a diretta gestione Asrem che a gestione regionale, per l’abbattimento urgente dei tempi di attesa”.