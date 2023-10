«Medici, infermieri, Oss si danno da fare in ogni condizione: non è da tutti»

TERMOLI. Dalla nostra giornalista Alberta Zulli, arriva la testimonianza diretta sulla degenza della madre nel reparto di medicina del San Timoteo.

«Sono stati giorni frenetici. Di corsa. Con il cuore in gola. Nostra madre è stata ricoverata in Medicina presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Noi tutti abbiamo tremato e continuiamo a farlo. È una paziente fragile, con un quadro clinico complesso.

Non volevamo neanche farla ricoverare. La paura era, ed è tanta che si possa beccare qualche infezione, virus e quant'altro. In questi casi, sono più i pensieri negativi che positivi che ci attraversano la mente.

Si vede la sofferenza in questo reparto. La sofferenza di chi, nella maggior parte dei casi sono persone anziane, nella vita ha dato tutto. E ora si trova qui, in un letto di ospedale inerme.

Crediamo che, possa essere giusto, che almeno chi lo ritenga opportuno, abbia una figura accanto a sé in questi lunghi brevi periodi di degenza. Perché ci sono malattie che in alcuni di loro fanno credere di esser stati abbandonati. Però, in tutto questo marasma di negatività, io insieme alla mia famiglia vogliamo ringraziare il reparto di medicina, che ci ha rassicurati in mille modi.

Vorrei fare dei nomi. Il “nostro” dottore Ivan Petrella che, pur essendo in malattia, si è messo in contatto con noi e con tutti i medici del reparto per avere ogni giorno il quadro clinico di nostra madre. Lui non è un medico ma un angelo vestito con il camice bianco. Il dottor Toma che è stato il primo a prendersi cura di nostra madre, a darci supporto e a spiegarci per filo e per segno tutto quello che stava accadendo.

Il primario, il dottor Del Vescovo, la sua pacca sulla spalla, il suo prodigarsi in mille modi, ci sta davvero aiutando. Per i permessi accordataci per non lasciarla mai un minuto da sola. Per la pazienza di Petrella, Toma e Del Vescovo a tutte le nostre domande.

La dottoressa Morelli, una delle dottoresse più umane che abbiamo mai conosciuto.

Hanno e stanno trattando nostra madre come fosse la loro.

E poi, direttore mi permetta di ringraziare i tanti e le tante infermiere che presenti nel reparto. Tutti i nomi non li sappiamo, ne facciamo uno per tutti: Emidio.

Gli Oss: Francesco che a ogni cambio turno, canta canzoni per rallegrare i pazienti, per strappar loro un sorriso.

Le camminatrici: Nicoletta e Maddalena. Dal profondo del cuore grazie. I familiari della paziente di uno dei tanti letti. Un ultimo ringraziamento va al medico della guardia medica di Guglionesi che, sabato scorso, si è prodigato per più di due ore per nostra mamma e a tutto lo staff del 118 e del pronto soccorso. Grazie di cuore.

Medici, infermieri, Oss che si danno da fare anche nelle condizioni peggiori in cui l’ospedale versa. Non è da tutti. Ma la passione va oltre tutte le problematiche».