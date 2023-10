"Sport e inclusione sociale", a Palata conclusa la realizzazione dell'area fitness

PALATA. L'amministrazione comunale di Palata comunica che sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova area fitness, nella zona adiacente il campetto polivalente, finanziata grazie alla partecipazione e all'ammissione al bando Pnrr "Sport e inclusione sociale" per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all’aperto.

«Un altro passo per la riqualificazione e l'ammodernamento di tutta l'area del nostro campetto polivalente, grazie ad attrezzature specifiche e appositamente realizzate per essere installate all'aperto e che consentirà ai nostri cittadini di poter svolgere attività motoria in contatto con la natura. L'area resterà chiusa al pubblico per qualche giorno, al fine di consentire il corretto ancoraggio delle attrezzature fissate al suolo», sottolinea l'amministrazione Di Lena.

