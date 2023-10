Distacchi dell'energia elettrica nel borgo antico, residenti infuriati

TERMOLI. Non sempre le interruzioni di energia elettrica che avvengono sul territorio a causa di lavori urgenti, programmati o indifferibili sono rese note. Ad accorgersene direttamente sono i residenti del borgo antico, che negli ultimi due giorni, ieri e oggi, hanno subito e subiscono ancora questo disservizio.

Chiaramente, in un luogo così perimetrato, come quello delle antiche mura medievali dove è nata la città di Termoli, la diffusione dei dispacci affissi nel paese vecchio riescono a raggiungere i più, ma chi vi abita si è detto stanco dei ripetuti distacchi.

«A Termoli si dice "ci fai o ci sei" (non lo traduco in termolese). Ieri, 19 ottobre 2023 energia elettrica interrotta dalle ore 9 alle ore 13, oggi, 20 ottobre 2023, prevista l'interruzione dalle ore 9 alle ore 16.55. Forse chi di dovere non sa che nel Borgo vivono residenti anche d'inverno. Il Comitato del Borgo Vecchio non esclude azione giudiziaria».