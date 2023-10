Da oggi è disponibile il canale WhatsApp di Termolionline: iscriviti subito

TERMOLI. Era atteso, senza dubbio: da oggi è disponibile il nostro canale WhatsApp: iscrivetevi subito.

L’attivazione di un canale WhatsApp per raggiungere in tempo reale il maggior numero di utenti è una evoluzione che mette le testate giornalistiche al passo coi tempi e Termolionline non poteva che cogliere questa occasione.

Da alcuni giorni il servizio di messaggistica più diffuso al mondo ha permesso questa opportunità, che la nostra testata ha subito voluto mettere a disposizione della sua vasta platea di lettori.

Rendere la nostra informazione, punto di riferimento della comunità, ancora più accessibile. Grazie a questo strumento con cui raggiungeremo direttamente coloro che si iscriveranno e per questo vi invitiamo a farlo, avrete le nostre news in tempo reale da poter consultare grazie ai vostri device, smartphone o tablet, che vanno ad affiancarsi al portale stesso e alle pagine social.

Un canale che vi permetterà di essere aggiornato su tutto quanto avviene nel territorio dove vivete e dove avete i vostri interessi, che potrete condividere nel vostro ambito, sfruttando la possibilità di uno strumento semplice e intuitivo per essere sempre al centro dei nostri contenuti.

Per seguire il nostro canale basta aggiornare la app di WhatsApp, seguire questo link e cliccare su “Iscriviti” in alto a destra. Una volta che ti sei iscritto, puoi consultare il canale anche dalla scheda Aggiornamenti dell’applicazione: su iPhone accanto alle sezioni Chat, Chiamate e Community nella parte inferiore dello schermo mentre sui dispositivi Android i canali sono posizionati al centro.

Allora, iscrivetevi subito al canale WhatsApp di Termolionline e inviate il link ai vostri contatti, così da creare questa rete ancora più vasta, perché dietro a ogni click c’è una persona, come recitava il motto che ha dato vito a Termolionline, ormai più di 16 anni fa.

Nel canale WhatsApp di Termolionline saranno inseriti le pubblicazioni più rilevanti, notizie di pubblica utilità e le curiosità.