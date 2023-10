Riapertura della Camera iperbarica, Frate: «Una bella notizia per la sanità molisana»

LARINO. Il Movimento Consumatori Molise- Sportello Termoli-Ururi interviene con Donato Frate sulla notizia della prossima riapertura del centro iperbarico del Vietri. «La notizia dell’imminente riapertura presso la struttura dell’ex ospedale Vietri di Larino del centro iperbarico rappresenta, finalmente una bella notizia in tema di sanità ed in particolare di sanità per il basso molisane!

Il servizio del centro iperbarico, unico in Molise, oltre a rappresentare la ripresa di una offerta sanitaria che già esisteva da tempi lontani presso il Vietri svolgerà una doppia funzione. Infatti oltre alla prestazione sanitaria e al fatto di ridare importanza e dignità al Vietri, alla città di Larino ed all’intero territorio, creerà sicuramente mobilità attiva per l’Azienda sanitaria Regionale, questo anche laddove si valuti attentamente il fatto che i centri iperbarici esistenti anche fuori dal territorio regionale non sono molti.

Altra osservazione, a mio modesto avviso, è rappresentata dal fatto che si torna a pensare alla enorme struttura del Vietri, è in questa ottica che bisogna ragionare ed impiegare gli sforzi per far sì che si torni ad attivare tutti quei servizi sanitari, ora assenti, a disposizione dei cittadini di Larino e dell’intero basso Molise.

E a questo punto non posso esimermi dal ricordare le eccellenze che erano presenti nel Vietri e che attiravano utenza da tante altre regioni.

Ma ancor prima è indispensabile un presidio di Pronto Soccorso, come più volte detto e ribadito, per allentare l’affanno sul San Timoteo, soprattutto nella stagione estiva ed allo stesso modo essere di supporto allo stesso servizio 118.

Penso al periodo in cui presso il Vietri era stato attivato il servizio di pediatria con il Bambin Gesù.

Ecco sono alcuni esempi che potrebbero riportare splendore alla struttura di Larino e servizi sanitari agli utenti della regione e di altre regioni.

Un plauso è certamente dovuto per l’iniziativa di riapertura del centro iperbarico, ma gli sforzi devono proseguire anche con scelte “coraggiose” sempre e comunque nell’interesse dei cittadini».