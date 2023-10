Torna il concorso scolastico "Dal campo al banco con Ortilio"

LARINO. Fruttagel propone anche per l’anno scolastico 2023/2024 “Dal campo al banco con Ortilio”, l’iniziativa educational nata con l’obiettivo di promuovere e divulgare l’importanza di uno stile di vita attivo e di una corretta alimentazione, sia a scuola che in famiglia. Un’edizione di particolare rilevanza, poiché segna il traguardo dei dieci anni del progetto – proposto a partire dal 2019 anche in Molise – focalizzato su alimentazione corretta e stili di vita salutari, rispetto dell'ambiente e cambiamento climatico.

Il progetto educational di Fruttagel si rivolge agli studenti di 40 classi delle scuole primarie di primo grado dei comuni di Campomarino, Guglionesi, Larino, Montorio nei Frentani, Petacciato, Portocannone, San Martino in Pensilis, Termoli e Ururi e a 75 classi del territorio ravennate, dove ha sede Fruttagel.

In dieci anni di presenza sul territorio Ortilio ha ottenuto un successo straordinario, raggiungendo oltre 600 docenti, più di 15.300 alunni e 35.000 genitori e membri familiari. Sono state inoltre erogate più di 700 ore di attività educative.

Si è svolto ieri nello stabilimento di Larino il consueto open day che coinvolge i docenti degli istituti aderenti per presentare l'azienda promotrice e le attività previste dal progetto, giunto alla quinta edizione in Molise. Gli insegnanti potranno selezionare uno tra i diversi percorsi didattici proposti, da sviluppare nel corso dell’anno con gli alunni attraverso materiali formativi dedicati e interventi ludico-didattici con un esperto del team di Ortilio, l’agronomo-mascotte dell’iniziativa. Le proposte sono curate dalla cooperativa sociale Ecosapiens, specializzata nella progettazione e nello sviluppo di attività di educazione alla sostenibilità rivolte principalmente a bambini, insegnanti e famiglie.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante risultato, dieci anni di attività con le scuole grazie a Ortilio e alla cooperativa Ecosapiens” – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel. La forza del progetto risiede nella sua straordinaria semplicità: gli interventi educativi mirano a stimolare la creatività dei più giovani, che puntualmente ritroviamo nei momenti di scambio e dialogo e nella piacevole lettura e valutazione dei progetti. Anche le famiglie beneficiano delle riflessioni che scaturiscono dalle attività dei bambini, dando vita a un flusso di conoscenze e riflessioni sul futuro del tutto imprescindibili nel periodo storico che attraversiamo”.

L’adesione alle attività prevede la partecipazione al concorso didattico “4 PASSI NEL FUTURO” che promuove comportamenti rispettosi dell’ambiente, un approfondimento sul tema del cambiamento climatico e dell’impatto della nostra alimentazione attuale e futura sul Pianeta. Ciascuna classe potrà presentare un elaborato creativo composto da quattro disegni, realizzati in due dimensioni e con tecnica a piacere e quattro brevi testi descrittivi. La traccia per la stesura riguarderà il tema della coltivazione sostenibile, immaginando la dieta e la vita sostenibile sia di Ortilio, sia dei bambini. Ci sarà inoltre la possibilità per l’insegnante di scrivere un commento relativo allo svolgimento dell’attività di scrittura e disegno. Per partecipare al concorso, gli elaborati dovranno essere caricati on-line a partire da lunedì 14 novembre ore 12 e fino a giovedi 14 marzo 2024 ore 12. I materiali saranno valutati dal punto di vista della creatività, dell’originalità e della coerenza con il tema proposto da una giuria composta da responsabili di Fruttagel ed esperti nel settore della comunicazione, dell’educazione alimentare e ambientale, che decreterà la vittoria di quattro classi, due sul territorio romagnolo e due in Molise. Le classi si aggiudicheranno rispettivamente un buono del valore di 1.000 euro (prime classificate) e di 750 euro (seconde classificate) da destinare all’innovazione tecnologica della propria scuola.

La premiazione si svolgerà a maggio 2024 nel corso di una festa aperta alle classi vincitrici e alle loro famiglie, all’insegna dello sport e del divertimento presso un centro sportivo del territorio.

Il sito educational.fruttagel.it, aggiornato ogni anno in base al tema di Ortilio, offre strumenti didattici di supporto al docente in funzione del percorso didattico scelto, didattici di supporto, illustra gli itinerari e contiene materiali aggiuntivi per il tempo libero dei piccoli studenti.

