“Sani e corretti stili di vita”, il dibattito "Sport e Salute" con Ansmes

CAMPOBASSO. “Sani e corretti stili di vita”, convegno Sport e Salute dell'Ansmes “Sani e corretti stili di vita”, questo l’argomento scelto dalla delegazione regionale dell’Ansmes che, in collaborazione con Sport e Salute, ha organizzato ieri un incontro presso la sala convegni di via Carducci a Campobasso.

Il delegato regionale Michele Falcione ha introdotto i lavori e presentato gli altri ospiti al tavolo: il Segretario regionale Sport e Salute Angelo Campofredano ed il professor Carmine Iacovella, docente Unimol, stellato, nonché socio Asmes.

Quest’ultimo ha relazionato sui corretti stili di vita da mantenere affrontando le tematiche riguardanti le buone abitudini soprattutto nella terza età dove, spesso e volentieri, pur avendo avuto trascorsi agonistici ci si dimentica che tutto ha un tempo ed è collegato allo scorrere della vita. Illustrate e consigliate le linee guida per una corretta e sana alimentazione che va ad incidere particolarmente sull’attività sportiva e gli errori da non commettere nel caso in cui si voglia continuare ad allenarsi, anche in caso si sia stati atleti agonistici o solo a livello amatoriale.

Durante il convegno spazio anche all’intervento in videoconferenza dal consiglio nazionale in fase di svolgimento, dove il presidente nazionale Ansmes Francesco Conforti ha voluto personalmente complimentarsi per l’iniziativa auspicando un ritorno a breve in Molise, dopo aver assicurato la sua presenza in occasione della seconda edizione dell’evento “Un premio alla carriera” nel dicembre dello scorso anno. In chiusura di lavori l’intervento del consigliere nazionale Ansmes Franco Palladino che ha illustrato gli eventi in cui sono stati e saranno impegnati i due comitati provinciali in sinergia con gli enti sportivi territoriali.

