Servizio idrico integrato: anche Portocannone passa a Grim

CAMPOBASSO: Il servizio idrico integrato del comune di Portocannone dal 20 ottobre 2023 è passato alla Grim SCaRL.

Portocannone, dopo Campomarino, è il secondo comune del Basso Molise ad aderire, senza dimenticare ovviamente i due capoluoghi, Campobasso e Isernia, insieme a Bojano e Mirabello.

La gestione del servizio idrico, fino adesso affidata ai singoli comuni, passa in Molise ad un Gestore Unico - la GRIM appunto (società consortile a capitale totalmente pubblico, costituita il 28 giugno 2022) - che ha la responsabilità di eseguire tutti gli interventi pianificati sulla rete e sugli impianti del ‘Servizio idrico integrato’ (il prelievo, il trasporto e l’erogazione dell’acqua all’utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque reflue) e di garantirne il regolare funzionamento. Ciò significa essenzialmente semplificazione delle procedure e velocizzazione delle attività, verso una maggiore efficienza e tutela delle risorse.

Verrà così garantita l’efficienza crescente nel periodo di Concessione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature, in modo da soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del S.I.I. Tale razionalità si esprime con:

• l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche;

• l’ottimizzazione dell’utilizzo dei corpi idrici ricettori;

• la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;

• la qualità del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;

• il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell’acqua erogata;

• il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell’acqua scaricata.

Grim eseguirà anche ogni altra attività e servizio attinente, connesso o complementare all’oggetto sociale predetto per promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività in genere intese a contribuire alla realizzazione dei fini perseguiti.

Il legame col territorio - come più volte ribadito dal presidente Massimo Saluppo - costituisce l'elemento essenziale di questa nuova fase, e così anche gli utenti del Comune di Portocannone avranno a disposizione a Campobasso, in via Tiberio 95, uno sportello di front-office e back office, senza dimenticare il servizio di contact center (0874 1919702), le email e i numeri telefonici a loro dedicati e presenti sul sito aziendale www.grimolise.it, che consentiranno di accedere a tutte le info comodamente da casa.